「ウイコレ FAN TOURNAMENT」でアンタッチャブル山崎弘也さんが2連覇達成

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは3月28日、モバイルゲーム『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、ウイコレ）の公式リアルイベント第2回「ウイコレ FAN TOURNAMENT」をコナミクリエイティブフロント東京ベイで開催した。

イベントには約200人のプレーヤーが集結。チーフ・ウイコレ・オフィサー（CWO）を務めるお笑い芸人の有田哲平さん（くりぃむしちゅー）と山崎弘也さん（アンタッチャブル）も、一般参加者と同じくトーナメントの第1ラウンドから真剣勝負に挑んだ。

第2部のステージイベントでは、日本代表の久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）からのサプライズムービーが公開された。久保は「僕たちの新しいカードが出たらぜひ使ってください！」とメッセージを寄せ、有田さんは「このイベントのためにメッセージをくれたんだ！」と感激の表情を浮かべた。

大会のクライマックスとなった決勝トーナメントでは、第1部からの激戦を勝ち抜いた山崎さんを含む4人が激突。山崎さんは準決勝を突破すると、決勝戦ではPK戦の末に見事勝利を収めた。第1回大会に続く2連覇を達成した山崎さんは「ウイコレの神様を味方につけたのかも。3回目を開催し、私を倒してください！」とファンへ呼びかけた。

一方、第3ラウンドで敗退した有田さんも「レベルが高い！」と参加者の実力を称賛。「また集まって切磋琢磨しながら強くなれたら」と、今後のコミュニティの発展に期待を寄せた。（FOOTBALL ZONE編集部）