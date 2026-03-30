3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が、自身のInstagramで再婚したことを発表した。おめでたい報告となったが、かつて苦楽をともにしたAKB48メンバーの反応は芳しくないようで──。

「同日の『スポーツニッポン』によれば、お相手はIT企業『ナレッジワーク』のCEOを務める麻野耕司氏と伝えられています。2人の交際は2024年9月の『文春オンライン』で報じられ、篠田さんもInstagramで交際相手がいることを宣言していました」（スポーツ紙記者）

冒頭のInstagramで、篠田は《共に穏やかに歩んでいけたらと思っております》と、パートナーへの思いをつづった。ただ、AKB48メンバーの反応はまばらだ。

「結婚報告のコメント欄では、高橋みなみさんと松井珠理奈さんがお祝いのコメントをしています。ただ、かつて『神7』と称された前田敦子さんや大島優子さん、小嶋陽菜さん、板野友美さんらは、今回の再婚に関して、なにもコメントしておらず、Xでは《本人のインスタもたかみなしかおめでとう言ってないの闇》など、主要メンバーの “塩反応” を疑う声があがっているのです」（芸能記者）

AKB48は2025年に20周年を迎え、前田をはじめとするOBメンバーも含めて、12月に日本武道館公演、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に出場し、注目を集めた。ただ、紅白では不穏な疑惑が取りざたされたこともあった。

「武道館公演では、2020年に芸能界を引退した渡辺麻友さんを除く『神7』メンバーがそろいましたが、紅白はなぜか篠田さんも欠席したのです。

篠田さんは2019年に一般男性と結婚したものの、2022年に『文春オンライン』などで不倫疑惑を報じられ、SNSに夫との “修羅場” と見られる音声が流出し、波紋を呼びました。

2025年12月の『文春オンライン』によれば、この騒動が原因で、AKB48メンバーが篠田さんの紅白参加に反対したと伝えられています」（同）

グループ卒業後も、SNSでメンバー同士の交流を明かすことも多かったAKB48のOBたち。ただ、板野にはちょっとした変化も見られたようだ。

「3月30日時点で、篠田さんが板野さんのInstagramアカウントをフォローしているのに対し、板野さんは篠田さんのフォローを外しています。

2人はAKB48時代、口を利かなかった時期もあったとバラエティ番組で公言していましたが、2020年には、篠田さんがInstagramで板野さんと自宅で餃子を食べる写真を投稿するなど、プライベートでも親交が深かったです。

2021年に板野さんが出産した際も、篠田さんが前田さんとともに、出産祝いに駆けつける写真をInstagramで公開するなど、“親友” と言っても差し支えない関係でした。

しかし、板野さんは篠田さんの再婚発表当日、InstagramやXで友人の山本舞香さんと一緒に撮った写真をアップしたものの、“親友” の再婚についてはひと言も触れず、完全スルーの形になったのです」（同前）

20年来の付き合いなだけに、見えないところで祝福しているのかも。