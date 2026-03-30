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竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「イランの脅威！ホルムズ海峡はどうなる！？アメリカが恐れる事！」を公開した。政治評論家である同氏は、ホルムズ海峡の護衛問題において、アメリカや各国が艦隊派遣に消極的な理由を軍事的な観点から分析し、日本の海洋資源開発の現実についても語った。



動画冒頭、G7や各国でホルムズ海峡の護衛が議論される中、どの国も積極的に艦艇を派遣しようとしない現状に言及。竹田氏はこの背景について、アメリカの軍事行動の理由が不透明であり、各国にとって「戦争の大義がよくわからない」ことが一因だと指摘した。



さらに、日本が憲法上の解釈で戦闘地域へ派遣できない事情に触れつつ、他国が動かない最大の理由は護衛が「かなり危険なミッションになる」からだと説明する。アメリカ自身も輸送船の護衛を避けているとし、その理由を「攻撃されたら困るから」だと明言した。竹田氏によると、イランは地下のシェルターに多数の地対艦ミサイルを温存しており、一斉に発射されると米軍のイージス艦でも迎撃しきれずに被弾するリスクがあるという。「万が一アメリカの空母が沈むなんてことになったら、もうアメリカの威信は丸潰れになりますよね」と語り、米軍ですら容易に海峡に近づけない実態を解説。「米軍ができないことを自衛隊ができるわけがない」と力説した。



また動画後半では、日本の近海に石油やメタンハイドレートなどの海洋資源が眠っているという話題にも触れた。採掘が進まない理由については、アメリカの圧力といった都市伝説を否定し、コストに見合わず「単価が経費倒れしちゃう」ためだと指摘。「採算が合わなければ、もうないのと一緒」と述べ、資源を利用できる価格で取得できるかが重要だと説明した。



最後に竹田氏は、アメリカの対イラン政策について言及。地下ミサイルの無力化や地上兵力での制圧が困難な状況下では、トランプ大統領が「早く切り上げる」決断を下すだろうと予想し、「11月には中間選挙も控えてますよ」と、アメリカの国内政治が今後の展開を左右することを示唆して動画を締めくくった。