新しいZR-Vはパワートレインを「e:HEV」に統一

ホンダZR-V e:HEV RSクロスツーリング｜ディーラーオプション（ボディサイドモール）装着車

ホンダ「ZR-V」は、スマートでエレガントなデザインや上質で爽快な走りが好評のSUV。今回の一部改良では、純ガソリン車のラインナップをすべて廃止し、パワートレインを2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」に統一している。

上級グレード「e:HEV Z」には、SUVらしい力強さとアクティブな世界観を表現した特別仕様車「CROSS TOURING（クロスツーリング）」を新設定。ユーザーの多様化するライフスタイルや嗜好に応えるラインナップとなった。

e:HEV Z以上のグレードにGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを採用

ホンダZR-V e:HEVブラックスタイル｜Honda ZR-V e:HEV Black Style

「e:HEV Z」と、それをベースとした特別仕様車「ブラックスタイル」「クロスツーリング」には、新たにGoogle搭載Honda CONNECTディスプレーを採用。Googleアシスタント、Googleマップ、Google Playなどにより、クルマの移動と日常がシームレスにつながり、よりパーソナライズされたドライブ体験を提供する。

「ブラックスタイル」では、これまでのバーチカル・フロントグリルに替わり、ハニカムパターン・フロントグリルを採用。フロントグリルやアルミホイール、シャークフィンアンテナなどのエクステリア各所にブラック基調の専用アイテムを採用し、ZR-Vのスポーティさとプレミアム感を一層高めている。

一方、「クロスツーリング」では、マットグレー・メタリックの塗装を施したハニカムパターン・フロントグリルや、マットブラックのアルミホイールなど、専用エクステリアパーツを随所に装備。街でもアウトドアでも映えるアクティブなスタイルが表現された。

また、インテリアにはオレンジステッチを施した個性的なグレージュ内装を採用。爽快かつ解放的で上質感を感じられる室内空間を演出している。

ホンダ「ZR-V」モデルラインナップ

・e:HEV X：370万7000円（FF）／392万7000円（4WD）

・e:HEV Z：430万7600円（FF）／452万7600円（4WD）

・e:HEV Z特別仕様車ブラックスタイル：447万9200円（FF）／467万7200円（4WD）

・e:HEV Z特別仕様車クロスツーリング：452万9800円（FF）／472万7800円（4WD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ホンダZR-V e:HEV RSクロスツーリング｜Honda ZR-V e:HEV Cross Touring

ボディサイズ：全長4570×全幅1840×全高1620mm

ホイールベース：2655mm

最低地上高：190mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1580（FF）／1630（4WD）kg

総排気量：1993cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：104kW（141ps）/6000rpm

最大トルク：182Nm（18.6kgf-m）/4500rpm

モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm

モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF／4WD

WLTCモード燃費：22.0（FF）／20.5（4WD）km/L