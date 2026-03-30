ドトール新商品登場♡春夏を楽しむフード＆ドリンク総まとめ

季節の変わり目にぴったりな新メニューが、ドトールから登場♡朝・ランチ・ティータイムと、時間帯ごとに楽しめるラインナップは、忙しい毎日にちょっとしたご褒美をプラスしてくれます。爽やかなドリンクから食べ応えのあるフード、和テイストのスイーツまで勢ぞろい。気分に合わせて選べる“新しいドトール時間”を楽しんでみませんか♪

朝にぴったりのコーヒー＆ドック

「アイスコーヒー オハナブレンド」はSサイズ390円（税込）～。ハワイ島の自社農園コーヒー豆を10％使用し、チョコレートやブラウンシュガーのような甘みとコクが広がる一杯です。

「オハナブレンド（コーヒー豆）」は200gで1,680円（税込）。フルーティーな香りと深みのある味わいが特徴で、自宅でも楽しめます。

フードには「ジャーマンロングドック」（390円）と「レタスロングドック」（430円）が登場。どちらも通常より約1.3倍のロングソーセージで、朝からしっかり食べたい方におすすめです。

グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

春ランチにぴったりのミラノサンド

「爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド」は590円（税込）。スモークサーモンとエビ、アボカドの組み合わせにレモンソースが爽やかに香ります。

「カマンベールinミラノサンドB」は650円（税込）。カマンベールチーズを加えたことで、コク深い味わいに仕上がっています。軽やかさと満足感を両立した春にぴったりの一品です。

ティータイムは和スイーツで癒しを

「黒糖わらびもちオレ～黒ごま～」は670円（税込）。黒ごまオレに黒糖わらびもちときなこを合わせた、和のデザートドリンクです。

「沖縄県産黒糖パリパリチョコミルクレープ」は520円（税込）。黒糖ホイップとパリパリチョコの食感が楽しく、やさしい甘さが広がります。

シーン別に楽しむ新ドトール♡

今回のドトール新商品は、朝から夜までさまざまなシーンに寄り添う充実のラインナップ♡

コーヒーでほっと一息ついたり、しっかりランチを楽しんだり、甘いスイーツで癒されたり、その日の気分に合わせて選べるのが魅力です。

季節限定の味わいも多いので、気になるメニューはぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪