3月14日の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」で、辻希美と長女でモデルの希空（のあ）が親子初共演を果たし、大きな注目を集めた。しかし、SNSでは過去に希空がYouTubeに投稿した “お菓子作り動画” が物議を醸している。

問題となったのは、2月14日に希空がYouTubeチャンネルに投稿した「【Valentine】みんなからのリクエスト！！ 絶品バレンタインレシピ】。バレンタインデーに合わせて、希空がいちごミルフィーユを作る内容だったが、1カ月前の動画が注目されたのは理由がある。

「3月下旬から、X上でこの動画の一部が切り抜かれた動画が拡散されているのです。動画では、ある程度調理を終えて、冷蔵庫で冷やすことになり、希空さんが席を離れたところ、辻さんが声だけ登場し、『希空さんのYouTube撮影のその後』と話しながら、シンクに放置された使用済みのボウルやまな板をカメラに映しました。

辻さんは『これを片づけるまでスイーツ作りだよと教えたいと思います』とぼやいていましたが、日ごろから、希空さんが動画で料理の撮影をした際、片づけをお母さんにまかせていることが疑われてしまったのです」（スポーツ紙記者）

「お菓子作り動画」が思わぬ形で注目を集めることになったが、Xでは

《ボールに残ったクリームの量、さすが余裕のある家庭》

《ボールの中、まだまだクリーム使えそうなの残してるの最悪》

《作るの上手いのにボールのクリームの取れてなさが気になってしゃーない。勿体なさすぎる》

など、動画の別の部分に厳しい声があがっている。

「いちごミルフィーユは、カスタードソースも手作りし、みごとな出来栄えでした。ただ、シンクに放置されたボウルやへらには、カスタードソースがかなり付着していました。動画の様子から、このまま洗って捨てる印象を受けたのか、大量の “ソース残し” に疑問を持たれたようです。実際、この動画のコメント欄に『もったいない』という指摘が続出しており、気になる人も多かったようです」（芸能記者）

希空は2024年に公式YouTubeチャンネルを開設して以降、たびたび料理やスイーツを作る様子を公開している。今回、厳しい目が注がれてしまったが、かつて母である辻も同じような経験をしていた。

「2000年代から、ブログで日々の子育てや家事の様子を発信してきた辻さんですが、調理中にネイルをしたり、弁当の色合いや具材の大きさなど、料理の写真がたびたび炎上していました。希空さんも料理動画を投稿する機会が増えていますが、細かい “料理マナー” に指摘が入ってしまったようです」（同）

芸能界デビューして約2年、少しずつ成長した姿が見られることを期待したい。