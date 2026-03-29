開催：2026.3.29

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 5 - 6 [ガーディアンズ]

MLBの試合が29日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとガーディアンズが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

2回裏、7番 ビクトル・ロブレス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 CLE

4回裏、さらにピッチャー ジョセフ・カンティーヨがワイルドピッチでマリナーズ得点 SEA 2-0 CLE

6回表、3番 ホセ・ラミレス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 SEA 2-1 CLE、4番 カイル・マンザード 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 SEA 2-2 CLE

7回表、1番 スティーブン・クワン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 SEA 2-3 CLE

9回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 3-3 CLE

10回表、さらにサードが悪送球でガーディアンズ得点 SEA 3-4 CLE、2番 チェース・デローター 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 SEA 3-6 CLE

10回裏、7番 ルーカス・レイリー 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 5-6 CLE

試合は5対6でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのケード・スミスで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのブログドンにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

ここまでマリナーズは1勝2敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ガーディアンズは2勝1敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 14:20:26 更新