今回は、不倫し、妊娠したと嘘をついた女に因果応報が起きたエピソードを紹介します。

まさかこんなことになるとは…

「同窓会で高校時代の元カレに再会し、不倫関係になりました。ただ、元カレは奥さんと離婚するつもりはないようでした。そこで私は元カレに『妊娠した』と嘘をつきました。すると元カレは『妻と離婚して、お前と再婚する』と言ってくれたんです。

しかしそれから間もなく、元カレは無精子症であることが分かり、同時に、私の妊娠が嘘だということもバレました。

元カレからは別れを告げられ、さらに元カレの奥さんからは、不倫の慰謝料として1000万を要求されたんです。『慰謝料1000万なんて払えない……』『まさかこんなことになるとは……』と思い、パニックになりました」（体験者：30代女性・無職／回答時期：2025年1月）

▽ この女性は、なんとか慰謝料を払わずに済む方法はないかと考えているそうですが、現実はそんなに甘くないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。