[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](NDスタ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 3 熊本雄太

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 49 坂本稀吏也

MF 8 土居聖真

MF 17 寺山翼

MF 21 田中渉

FW 10 氣田亮真

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 15 川井歩

MF 7 中村亮太朗

MF 14 柳町魁耀

MF 20 吉尾海夏

MF 24 平賀大空

MF 27 榎本啓吾

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 14 小竹知恩

DF 17 知念哲矢

DF 32 小池裕太

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 18 加藤大

MF 20 Pedro Augusto

MF 24 西谷和希

FW 9 鈴木武蔵

FW 23 吉田篤志

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 1 原田欽庸

DF 28 小西慶太郎

MF 6 加藤丈

MF 7 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 19 ダヴィド・モーベルグ

MF 44 下田栄祐

FW 8 山下敬大

FW 29 齋藤恵太

監督

今矢直城