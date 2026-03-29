山形vs栃木C スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](NDスタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
MF 7 中村亮太朗
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 14 小竹知恩
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 20 Pedro Augusto
MF 24 西谷和希
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 28 小西慶太郎
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 44 下田栄祐
FW 8 山下敬大
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
MF 7 中村亮太朗
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 14 小竹知恩
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 20 Pedro Augusto
MF 24 西谷和希
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 1 原田欽庸
DF 28 小西慶太郎
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 19 ダヴィド・モーベルグ
MF 44 下田栄祐
FW 8 山下敬大
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城