きっと青春のあさドレ♪！ 「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」

記事ポイント 東海3県の高校部活動に密着した新番組が4月1日より毎週水曜放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部の新3年生2人の思いに密着ナレーションは中京テレビの仲川晴斐アナウンサーが担当 東海3県の高校部活動に密着した新番組が4月1日より毎週水曜放送開始初回は愛工大名電高校サッカー部の新3年生2人の思いに密着ナレーションは中京テレビの仲川晴斐アナウンサーが担当

中京テレビが、東海3県の高校生の部活動を取材する新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」を4月1日(水)より放送開始します。

朝の情報番組「あさドレ♪」内の人気中継コーナー「青★春 ＃朝練みたいんです！」の関連番組として、毎週水曜に放送されます。

中京テレビ「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」

番組タイトル：「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」放送日時：毎週水曜 午後10時54分〜放送開始：4月1日(水)放送エリア：愛知・岐阜・三重ナレーション：仲川晴斐（中京テレビアナウンサー）配信：TVer（各回放送終了後配信予定）

本番組では、親友や先輩・後輩、ライバルといったチームメイト、そして恩師や両親など高校生たちを支える人々の姿を紹介しています。

大切な人と過ごす部活動の日々を通じて、彼らが胸に秘めた思いに迫る内容となっています。

初回は愛工大名電高校サッカー部に密着

4月1日(水)の初回放送では、愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部が登場します。

昨年秋の全国大会をかけた愛知県大会決勝戦で惜しくも敗退した同校は、その悔しさを糧に最後の1年に挑んでいます。

番組では新3年生の2人に密着し、共に切磋琢磨してきた仲間への思いを紹介します。

番組の最後にはそれぞれが「キットカット」にメッセージを書き込み、互いに手渡す場面も収められています。

今後の放送予定

2回目以降も東海3県の部活動が続々と取り上げられます。

4月8日(水)は岐阜・岐阜各務野高校の女子ホッケー部、15日(水)は愛知・名古屋高校のテニス部が登場予定です。

22日(水)には愛知・豊川高校の水泳部、29日(水)には三重・宇治山田商業高校の相撲部と、多彩な競技が並びます。

なお、放送内容は変更の可能性があります。

ナレーションは仲川晴斐アナウンサー

ナレーションを担当するのは、「あさドレ♪」や「青★春 ＃朝練みたいんです！」の中継アナとしても知られる仲川晴斐アナウンサーです。

高校生たちの青春の一瞬を温かく、そして全力で届けます。

毎週異なる部活動と高校生たちのリアルな思いに触れられる番組です。

サッカー、ホッケー、テニス、水泳、相撲と多彩な競技が取り上げられており、幅広い青春のドラマを楽しめます。

TVerでも各回放送終了後に配信される予定となっています。

中京テレビの新番組「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」に注目です。

よくある質問

Q. 「きっと青春の1ページ 部活応援 東海3県編」の放送日時と放送エリアは？

A. 毎週水曜の午後10時54分から放送されます。

放送エリアは愛知・岐阜・三重の東海3県です。4月1日(水)より放送開始となります。

Q. 初回放送の内容は？

A. 初回は愛知県の強豪校・愛工大名電高校サッカー部に密着します。

全国大会をかけた愛知県大会決勝戦での敗退を経て、最後の1年にかける新3年生2人の思いが紹介されます。

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