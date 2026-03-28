【全2回（前編／後編）の前編】

3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒ら21人が乗船していた2隻の小型船が転覆し、同校に通う17歳の女子生徒と、「不屈」の船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。次々とずさんな運用体制が露見する中、渦中の当事者が初めて重い口を開き、胸の内を吐き出した。

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【写真を見る】スナックで泥酔する姿も 平和丸の船長

高校生活で最も胸の高鳴るイベントが悪夢に変じたのは、澄み渡ってはいても波浪注意報が発令された海上でのことだった。

「修学旅行で辺野古に来ていた京都・同志社国際高校2年生の生徒たちが乗り込んだのは、〈不屈〉〈平和丸〉という2隻の小型船でした。まず〈不屈〉が転覆し、助けに向かった〈平和丸〉も続けて転覆してしまいました」（社会部デスク）

21人が海に投げ出され、

「〈不屈〉の船長の金井さんと〈平和丸〉に乗っていた一人の女子生徒が溺死。救助された生徒のうち10人以上が骨折などのケガをしました」（同）

あまりに痛ましいが、その後の展開も目に余った。

転覆した移設抗議船「不屈」の曳航に向け、ダイバーが準備を進めていた

「同日、船を運用していたヘリ基地反対協議会（以下、反対協）が会見を開きました。〈不屈〉も〈平和丸〉も、彼らが抗議活動で使う船。本土と沖縄では喪服のマナーが異なるとはいえ、反対協のメンバーは会見に普段着で現れた。腕を組んでふんぞり返っているような男性もおり、世間の怒りの火に油を注いだのです」（同）

金井船長の素顔

一方、3年前から海上での見学を行っていた同志社国際高校も非難を浴びた。

玉城デニー知事

「事故の翌日、同校の校長らが会見を開きましたが、他人事のような空々しさを指摘する声が相次いだ。また、反対協と連携した修学旅行のプログラム自体が問題視されました」（前出の社会部デスク）

そもそも、反対協とはいかなる団体なのか。

「1997年に結成された反対協は、米軍普天間基地の辺野古移設に反対する“オール沖縄”の母体となった、由緒のある団体です」

とは、『沖縄の不都合な真実』の共著者である評論家・篠原章氏である。

「この団体を出発点にして、辺野古移設反対運動は徐々に膨らんできた。これまで、社民党の福島瑞穂参議院議員をはじめ多くの著名人や野党議員が、辺野古に来た際には、彼らの小型船に乗っていました」（同）

そのような団体と同志社国際高校にどのようなつながりがあったのかというと、

「亡くなった金井船長は日本基督教団の牧師でもありました。キリスト教主義をうたう同志社国際の関係者を通じ、修学旅行の受け入れ先になったといわれています」（前出の社会部デスク）

篠原氏は、金井船長と面識があったといい、

「牧師として反戦を訴える場面に居合わせたことがあります。対応は丁寧で、語り口のやさしい方でした。いわゆる“活動家”という感じはなく、記者会見に出ていた労組や市民運動出身のメンバーとは雰囲気も全く異なっていました」

「排泄物の異臭が」

地元の住民によれば、同志社国際のみならず、政治色の強い辺野古の見学は定番化していたようだ。

「学生はよく来ていたよ。修学旅行生なのか、観光バスで数十人から100人くらい来ることもある。抗議船に乗るときも乗らないときもあったけど、会見で言っていたような“年に数回”ってことはない。もっと頻繁に学生を乗せて海に出ていた」

そんな反対協の活動に対し、不満を募らせていた地元住民は少なくない。

辺野古区長を務める徳田真一氏が語る。

「辺野古漁港の近くに彼らの小屋があります。その周囲では、違法性のある路上駐車が目につく。小屋の前のグラウンドは、少年野球の子供たちもよく使う。だから危険なんですよ。しかも、グラウンドの脇の駐車場を使われると、区民が使えなくなる。そうした不満の声が寄せられています」

目には見えぬ“害”もあるという。

「事務所の裏手に簡易トイレがあるみたいなのですが、排泄物の異臭がすごく強い。風向きによっては近隣の家に異臭が流れるので、困ってしまいます」（同）

「危機一髪、命を落としかねない事故」

さらには今回の事故を予知させるような、反対協のずさんさが浮き彫りになる問題も起こしていた。

さる名護市議が明かす。

「漁師が潜水漁をする際には、船からホースを出して漁師に空気を送ります。漁師はホースの先に付いたレギュレーターをくわえて呼吸をするわけです。船から伸びているホースを他の船が巻き込んで引っ張ると危ない。だから、潜水漁をしている船は目印の旗を立てていて、他の船は近寄らないのが普通です」

ところが、

「昨年1月、反対協のグラスボートが潜水漁の現場に近づいてしまったのです。その船のプロペラがホースを巻き込んだ。漁師は船に引きずられて海水を飲み込みましたが、たまたまホースの結束部が外れたので、浮上できました。危機一髪、命を落としかねない事故でした」（同）

反対協が1000万円で購入していたこの船は現在、名護市議である東恩納（ひがしおんな）琢磨氏が「じゅごんの里」という自身の“エコツーリズム”に利用している。反対協の事務局長でもある東恩納氏は、例の会見で、反対協が船を出していたのは“ボランティア”と発言していた人物である。しかし後に、今回は船員1人につき5000円、計1万5000円がカンパとして同志社から支払われていたことが分かっている。

また、先の市議によれば、

「東恩納さんは船を違法係留していて、市から複数回、注意されていました」

というから遵法精神はもとより薄いのかもしれない。

目下、事故を巡っては、海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査をしている。とりわけ注目されるのが、女子生徒が乗っていた平和丸の船長である。

後編では、平和丸船長が直撃取材に語った、「耳を疑うような言葉」について報じる。

「週刊新潮」2026年4月2日号 掲載