茶葉とお湯の最適量が一目でわかる、HARIOのお手軽ティーポット「マルティ」
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
お茶や紅茶を淹れるとき、「茶葉とお湯の適量がわからない」「スプーンや軽量カップで量るなんて面倒」「渋いか薄いかでほどよい濃さにならない」という難点があります。
そこで頼りになるのが、HARIO（ハリオ）のお手軽ティーポット「マルティ OTPM-40-PGR」。茶葉とお湯の量を計算してくれる、至れり尽くせりのアイテムです。
ホットはもちろん水出し・氷出しといったアイスにも使えるんですよ。
■この記事で紹介している商品
茶葉・お湯の量を計算してくれるHARIO（ハリオ）の「お手軽ティーポット マルティ OTPM-40-PGR」
■こちらもおすすめ
・耐熱ガラスカップ5個セット HU-3012
・茶茶急須 丸 CHJMN-45T
茶葉とお湯の目安を教えてくれる
「マルティ OTPM-40-PGR」の特長は、なんといっても茶葉とお湯の適量を教えてくれるところ。
フタの裏側には、ティースプーンで約山盛り2杯分の茶葉が計量できる目安線が付いています。
ポットにはお湯を計量するための目安メモリ付き。内側に描かれているので、お湯をどこまで入れられているかをチェックしやすいんです。
フィルター付きのフタが大活躍
付属のフタにも工夫があります。
メッシュのフィルターが付いているため、ポットに茶葉とお湯を入れるだけでOK。茶葉がよく広がってくれるんです。
しかもフタをしたままで電子レンジが使用可能なので、温め直しなどにも便利ですよね。
広口だから洗いやすい
ポットは広口で洗いやすく注ぎやすい形状になっています。また茶こしが付いていないため、お手入れが簡単なのはありがたいですよね。
「マルティ OTPM-40-PGR」で、もっと手軽においしいドリンクをいただいちゃいましょう。
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商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp