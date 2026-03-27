こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

お茶や紅茶を淹れるとき、「茶葉とお湯の適量がわからない」「スプーンや軽量カップで量るなんて面倒」「渋いか薄いかでほどよい濃さにならない」という難点があります。

そこで頼りになるのが、HARIO（ハリオ）のお手軽ティーポット「マルティ OTPM-40-PGR」。茶葉とお湯の量を計算してくれる、至れり尽くせりのアイテムです。

ホットはもちろん水出し・氷出しといったアイスにも使えるんですよ。

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茶葉とお湯の目安を教えてくれる

「マルティ OTPM-40-PGR」の特長は、なんといっても茶葉とお湯の適量を教えてくれるところ。

フタの裏側には、ティースプーンで約山盛り2杯分の茶葉が計量できる目安線が付いています。

ポットにはお湯を計量するための目安メモリ付き。内側に描かれているので、お湯をどこまで入れられているかをチェックしやすいんです。

フィルター付きのフタが大活躍

付属のフタにも工夫があります。

メッシュのフィルターが付いているため、ポットに茶葉とお湯を入れるだけでOK。茶葉がよく広がってくれるんです。

しかもフタをしたままで電子レンジが使用可能なので、温め直しなどにも便利ですよね。

広口だから洗いやすい

ポットは広口で洗いやすく注ぎやすい形状になっています。また茶こしが付いていないため、お手入れが簡単なのはありがたいですよね。

「マルティ OTPM-40-PGR」で、もっと手軽においしいドリンクをいただいちゃいましょう。

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商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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