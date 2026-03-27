内田理央「加工したみたいに」崩れにくさも評価！リピ使い中の愛用ファンデ

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『あの日のディズニーメイク ベルリオーズになりたい』の動画を投稿。愛用品を紹介しながらメイクの紹介をしてくれました！

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■ファンデーション

動画で紹介されたのがこちら！

エスティ ローダー/ダブル ウェア セカンド スキン ブラー クッション メークアップ 税込10,670円（公式サイトより）

毛穴や肌の気になる箇所のカバーはもちろん、崩れにくさも叶えてくれるクッションファンデーション。うるおいのある素肌のような仕上がりに導いてくれます。

内田さんはこちらを「感動級に私は良くて、もうリフィル2個目」とコメントしながら紹介。

塗る箇所についても「これをなんとなく赤みが強いところとかに伸ばしていきます」とカバーしたいところを中心に塗布し、「薄づきですごい良いんだよね」と厚塗り感のない仕上がりだと語っていました。

そのメイク効果は「均一だもん」「急に加工したみたいになってるもんね」とフィルター級の仕上がりだとも言及。続けて「これが崩れなくてめっちゃ綺麗」「最近写真撮る時とか、自分のメイクの時は必ずこのファンデーション使ってる」と崩れにくさを評価しながら、信頼しているファンデーションだと教えてくれました。

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのコスメも紹介しながらメイクを披露。様々な愛用品を見せてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね！