【漢字クイズ】「屑屑」はなんて読む？忙しいことを表す言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「屑屑」はなんて読む？ 「星屑（ほしくず）」や「屑籠（くずかご）」のように、屑は「くず」と読むことが多い漢字です。 それでは、「屑」を2つ重ねた「屑屑」は、なんと読むかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「せつせつ」でした！ くずくずと読みたくなってしまいますよね。 「屑屑」は、小さなことにこだわる様子や、忙しく働く様子を表す言葉です。また、雨が細かく降る様子を表す場合もあります。 屑を「セツ」と読むのは音読みで、「くず」は訓読みです。 ほかに「屑い」という訓読みもあります。もちろん「くずい」ではなく、「いさぎよい」が正しい読み方です。 「屑」は細かい破片を意味する漢字であり、また人名用漢字にも配当されているんですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部