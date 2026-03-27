【銀座コージーコーナー】205円の幸せ。お値段そのままで60％増量「ジャンボな銀座プリン」が期間限定で登場。《4月9日ごろまで》
銀座コージーコーナーは、2026年3月27日から4月9日ごろまで、「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店で販売します。
プリン発売から40周年記念の感謝を込めたジャンボサイズ
銀座コージーコーナーでは、長い歴史の中で「銀座プリン」や「ジャンボプリン」といった定番のプリンのほかに、流行や時代に合わせた数々のプリンを発売してきました。今年はプリン発売からちょうど40周年。この特別な年を記念して「ジャンボな銀座プリン」を期間限定で発売します。
「銀座プリン」は、ほどよい固さとしっかりと感じられる卵の風味が魅力の人気商品。必要最小限のシンプルな材料で、素材のおいしさが引き立つように仕上げています。
この「銀座プリン」を60％増量したプリンが「ジャンボな銀座プリン」です。価格は「銀座プリン」と変わらず205円のままで、とってもお得！
3月27日から4月9日ごろまでは、「銀座プリン」の取り扱いは休止します。
店舗により、発売日が異なる場合や、取り扱いがない場合があります。
北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部