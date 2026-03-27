シカゴ・ホワイトソックス公式Instagramは3月26日にリール動画を公開し、村上宗隆（26）に焦点を当てた映像を投稿した。メジャーデビューを迎えた村上を印象的に切り取った内容で、開幕を前にした球団の期待の大きさもうかがわせる。

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動画は「the moment is almost here」の一文とともに始まり、ホワイトソックスのユニホーム姿でバットを振る場面や、カメラに向かって雄たけびを上げる迫力あるカットを収録。背番号「55」と「MURAKAMI」が映る後ろ姿に加え、侍ジャパンのユニホーム姿も差し込まれ、最後は「WELCOME TO THE SHOW」の文字で締めくくられるなど、村上の新たな挑戦を高揚感たっぷりに伝える映像となっている。

【画像】ホワイトソックスのユニホーム姿で雄たけびを上げる村上（画像はChicago White Sox公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めちゃくちゃかっこいいです。最高の動画をありがとうございます！！」「も～、ワクワクします」「カッコいい動画ありがとうございます！！ MLBは全く興味無かったのですが、村上選手の追っかけとして、全てチェックしていこうと思います！！」「期待をビシビシ感じます。頑張れ！村上選手」といった期待の声が寄せられている。