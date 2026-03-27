rom&nd新作リップオイル登場♡光沢感あふれる唇と限定イベントに注目

韓国コスメブランドrom&ndから、これまでにない光沢感を叶える新作リップオイルが登場♡さらに発売を記念した体験型ポップアップイベントも開催され、ブランドの世界観を存分に楽しめるチャンスです。見た目も気分も華やぐアイテムと、思わず写真を撮りたくなる特別空間で、この春のメイクをアップデートしてみませんか♪

別次元のツヤを叶えるリップオイル

「ジューシーフラッシュリップオイル」は、ティントやグロスでは満たしきれなかった“光沢感”にフォーカスした新感覚のリップオイル。

透明感のある高密度オイルが唇の縦じわをなめらかに整え、まるでフラッシュを当てたようなぷるんとしたツヤを演出します。

単色使いでもしっかり発色し、リップメイクを一気に華やかな印象へ。

カラーは日本限定の00 フラッシュオンを含む全9種類で、日本展開は04を除く全8種となりますが、イベントでは全9種類を試すことができます。

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没入感たっぷりのポップアップ体験

ポップアップイベント【「くちびるの企業秘密、大公開。」ロムアンド商事～ジューシーフラッシュ営業部～】では、“ロムアンド商事”の社員になりきるユニークな体験が楽しめます。

入社記念として社員証やオリジナルグッズがもらえたり、新作リップオイルのタッチアップやパーソナルカラー診断を体験できたりと、コンテンツも充実♡

優秀社員には特別なプレゼントも用意されており、訪れるだけでワクワクが止まらない空間です。

3つのルックで楽しむメイク空間

新作リップオイルで叶うツヤ感と、非日常のポップアップ体験は、この春の気分をぐっと高めてくれるはず♡

自分にぴったりのカラーを見つけたり、新しいメイクに挑戦したりと、楽しみ方は無限大です。特別な空間でときめきを感じながら、自分らしい美しさをアップデートしてみてください♪

数量限定のコンテンツも多いので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。