日常の“あるある行動”を観察、その先を2択で予想して小判をBET！

優勝賞金100万円を目指し、8人の勝負師たちが激突する！

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千鳥の2人がそれぞれMCを務める2つのバラエティ番組を、一挙にお届けする3時間スペシャル『千鳥ナイト』。大悟がMCを務める後半は「ライフイズBET」をお届けする。誰もが一度は経験したことがあるような日常の“あるある行動”を観察し、ターゲットが次にとる行動を「赤」「青」2択のクイズにして出題。回答者はターゲットがどちらの行動を取るのかを予想し、手持ちの小判20枚から好きな枚数を、赤か青にBETしていく。クイズに挑む勝負師は、相武紗季、大東翔生（ダブルヒガシ）、嶋佐和也（ニューヨーク）、堂前透（ロングコートダディ）、新山（さや香）、ベッキー、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そして大悟の８人だ。

勝負師8人の前に登場したのは、クイズの進行を務める藤崎マーケットのトキ。「優勝者にはこちら！ 現ナマ100万円！ 手渡しでドン！」と札束を見せると、「嬉しい！」「最高！」と勝負師たちの盛り上がりが最高潮に。大悟の「マジで勝ちにいこう。バラエティとか撮れ高とか気にしなくていいから！」という言葉に、全員の士気が高まる。

まずはAブロックの４人（大悟、相武、嶋佐、堂前）がクイズに挑む。ウォーミングアップのファーストベットは、グルメロケと聞かされているナダル、エース、兎をターゲットに、飲食店でのあるあるを検証する。高級焼き鳥店で席に着いた3人に、熱々のおしぼりが渡される。エースは顔を拭いたが、兎は拭かない。そこで「熱々のおしぼりでナダルが顔を拭く？ 拭かない？」という第1問が出題され、20秒のカウントダウンが始まった。時間制限があると聞かされていなかった4人が慌ててBET！

２問目以降は時間制限をとっぱらい、じっくりBET。トキが「ノーモアベット！」と言うまでは、回答や小判の枚数を変更できるので、お互いの駆け引きも見どころに。

矢口真里と熊田曜子が新大久保ロケをする（設定の）問題を含め、VTRからの出題は全５問。そして最終問題の「クイズ石井」へ。モニターに映し出されたのは、スタジオの前室にいるさや香の石井。何一つ説明を聞いていない石井が困惑していると、トキが「今から答えが決まる2択です」と説明し始める。つまり、Aブロックの勝負師全員で、石井を題材にした問題を考えるというわけだ。運命を左右する最終問題は、現状最下位の人でも逆転ができるように、全員が小判の数を隠してBET。果たしてAブロックの優勝者は！？

Bブロック（吉村、ベッキー、新山、大東）の第１～３問は、男女飲み会あるあるを検証する。男性の参加者はピスタチオ伊地知、アントニー（マテンロウ）、柏木成彦（素敵じゃないか）、イクト（イチゴ）の4人。今回はターゲットのイクト以外、7人全員が仕掛け人として動いている。女の子といい雰囲気になり、ご機嫌に酔っ払ったイクトの行動を2択で予想していくと…？

次の問題は、顔以外をすべて隠したシェフの写真を見て、和食とフレンチ、どちらのシェフかを当てるというもの。あまりの情報量の少なさに、「むずい！」と頭を抱える勝負師たち。隠れている部分が少しずつ見える正解VTRを絞っていくと、「和だよ！」「洋だ！」と大盛り上がり。

そしてBブロック最後の問題は「クイズ兎」。Aブロックと同様にその場でクイズを作り、Bブロックの勝者が決定した。そして、AブロックとBブロックの勝者が一騎打ち！ その問題は「クイズ兎と石井」の１本勝負！ 100万円は誰の手に！？

回答者の鋭い観察眼&洞察力や、剥き出しの心理戦など、見応えしかない熱い勝負が展開される。

『千鳥ナイト』は3月27日（金）深夜0:12～3:12放送。「ライフイズBET」は第２部でお届けする。TVerでも無料配信。