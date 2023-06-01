米米CLUB「君がいるだけで」、石井竜也＆BNK48、タイ歌姫ラムヤイ・ハイトンカムで新バージョン
米米CLUBが1992年に発表したJ-POPの金字塔「君がいるだけで」が、発売から34年の時を経た今年、ボーカルの石井竜也とタイのミュージシャンによるコラボレーション曲「君がいるだけで（Because of You）2026 Thai-Japanese Version」として新たに配信リリースされた。
【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ
同コラボレーションプロジェクトには、米米CLUBのフロントマンである石井のほか、タイからはバンコクを拠点に活動する女性アイドルグループ・BNK48、伝統音楽モーラムを現代のダンスミュージックへと昇華させた歌姫のラムヤイ・ハイトンカムが参加。プロデュースはタイの重鎮ラッパーでもある音楽プロデューサーのF.HEROが担当している。
楽曲の中では日本語とタイ語が自然に行き交い、食文化や生活のモチーフなどが歌詞の中にユーモラスな表現で織り込まれている。サウンドはJ-POPのメロディを軸に、タイのダンスミュージックやヒップホップ、そしてタイ東北部のイサーン地方に根付く伝統的な音楽である“ルークトゥン”の要素を融合させた大胆なアレンジが施され、斬新なサウンドが誕生している。完成した曲を聴いた石井は「僕らにとって『君がいるだけで』はすごく大切な楽曲なんですが、そのタイ・バージョンが生まれたことがとてもうれしい」と喜びを語っている。
ミュージックビデオはバンコク郊外で撮影され、石井にとって初めてのタイ訪問となった。レコーディングはF.HEROが作ったトラックにそれぞれが歌入れをしていたため、BNK48とラムヤイ・ハイトンカムとはこの日が初対面だったが、撮影は終始スムーズに行われたという。
カラフルな衣装に身を包んだBNK48、妖艶な魅力を振りまくラムヤイ、着流しスタイルの石井らが一堂に会し、クセの強い独特なダンスを披露する内容に仕上がっている。振り付けを担当したのは、SEKAI NO OWARIの「Habit」を手がけたパワーパフボーイズ。特徴的な“指差し”や“肩を揺らす”アクションなど、音に合わせて思わず体を動かしたくなるキャッチーでキュートな“楽しいダンス”に注目だ。ミュージックビデオは、27日午後10時公開となる。
■米米CLUB・石井竜也 コメント
国が変わるとこんなにも表現が変わるんだな、という驚きがありました。最初は、タイの民族音楽的な要素が強くなるのかなと思っていたんですが、裏打ちのダンス・ビートをフィーチャーしたポップ・ナンバーに仕上がっていて……
プロデューサーであるF.HEROさんの原曲に対するリスペクトを感じつつ、新しいアレンジとして成立しているのがすごくおもしろかったです。
あと、ラムヤイさんやBNK48のみなさんと一緒に歌えたのもうれしかったですね。中でもラムヤイさんの歌は、僕のメロディ・ラインに近いものを感じました。時折出る“こぶし”のような表現も、日本の伝統音楽に通じるところがあるように思いましたね。
【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ
同コラボレーションプロジェクトには、米米CLUBのフロントマンである石井のほか、タイからはバンコクを拠点に活動する女性アイドルグループ・BNK48、伝統音楽モーラムを現代のダンスミュージックへと昇華させた歌姫のラムヤイ・ハイトンカムが参加。プロデュースはタイの重鎮ラッパーでもある音楽プロデューサーのF.HEROが担当している。
ミュージックビデオはバンコク郊外で撮影され、石井にとって初めてのタイ訪問となった。レコーディングはF.HEROが作ったトラックにそれぞれが歌入れをしていたため、BNK48とラムヤイ・ハイトンカムとはこの日が初対面だったが、撮影は終始スムーズに行われたという。
カラフルな衣装に身を包んだBNK48、妖艶な魅力を振りまくラムヤイ、着流しスタイルの石井らが一堂に会し、クセの強い独特なダンスを披露する内容に仕上がっている。振り付けを担当したのは、SEKAI NO OWARIの「Habit」を手がけたパワーパフボーイズ。特徴的な“指差し”や“肩を揺らす”アクションなど、音に合わせて思わず体を動かしたくなるキャッチーでキュートな“楽しいダンス”に注目だ。ミュージックビデオは、27日午後10時公開となる。
■米米CLUB・石井竜也 コメント
国が変わるとこんなにも表現が変わるんだな、という驚きがありました。最初は、タイの民族音楽的な要素が強くなるのかなと思っていたんですが、裏打ちのダンス・ビートをフィーチャーしたポップ・ナンバーに仕上がっていて……
プロデューサーであるF.HEROさんの原曲に対するリスペクトを感じつつ、新しいアレンジとして成立しているのがすごくおもしろかったです。
あと、ラムヤイさんやBNK48のみなさんと一緒に歌えたのもうれしかったですね。中でもラムヤイさんの歌は、僕のメロディ・ラインに近いものを感じました。時折出る“こぶし”のような表現も、日本の伝統音楽に通じるところがあるように思いましたね。