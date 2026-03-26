トランプ米大統領＝25日/Chip Somodevilla/Getty Images

（CNN）米下院共和党の主要議員らが対イラン戦争への不満をますます募らせている。25日に下院軍事委員会で行われたブリーフィングでは、多くの議員が戦争の目的と期間について憤慨していた。

その一人であるナンシー・メイス下院議員（共和党・サウスカロライナ州選出）はCNNに対し、怒りでブリーフィングを途中退席したと話した。戦争への追加予算要求には断固反対するという。

「ブリーフィングの間、下院軍事委員会はだまされているように感じた。彼ら（国防省）は十分に回答しなかった」とメイス氏は会合後に語った。「この戦争が長引けば長引くほど、共和党側の支持は低下する」

サウスカロライナ州の知事選に出馬しているメイス氏は、戦争の目的について「米国民と議会の両方に向けて」明確にする必要があると主張した。

メイス氏はリンゼー・グラム上院議員（共和党・サウスカロライナ州選出）が最近FOXニュースで行った発言についても批判。グラム氏は、米国はイランとの紛争への関与を継続し、カーグ島を掌握すべきだと主張していた。同島はイランの原油輸出の約90％を担う経済生命線。

「私はサウスカロライナの子どもたちを、石油価格のために戦場に送り込んで死なせるようなことはしない。絶対にしない」とメイス氏は語った。「リンゼー・グラムは、あれほど傲慢（ごうまん）な態度をとっているにもかかわらず、カーグ島を占領することの結果について、考え抜いたり、シミュレーションを行ったりしていないと思う」

「過去70年で、我々が勝利した戦争を教えてほしい。（中略）体制変換を実現した戦争は失敗に終わっている」（メイス氏）