【推しの子】アニメ第4期 Final Season制作決定！ 特報＆ビジュアル＆メインキャストのコメント到着
テレビアニメ『【推しの子】』第4期 Final Seasonの制作が決定。特報映像と第4期制作決定ビジュアルが公開され、第4期にむけてメインキャスト陣からコメントも到着した。
【動画】大塚剛央「いよいよFinal Seasonです」 期待高まるアニメ『【推しの子】』第4期特報
1月から放送されたアニメ『【推しの子】』第3期は、3月25日に最終話「第三十五話」が放送された。
メインキャストの第4期にむけたコメント全文は以下の通り。
■アクア役：大塚剛央
祝！ 第4期制作決定！ ここまでアニメ【推しの子】を観てくださり、誠にありがとうございます。
2023年から放送がスタートし、いよいよFinal Seasonです。ここから改めて、自分がアクア役としてどう向き合ってどう感じるのか、皆様にどう受け取っていただけるのか、今はただ楽しみです。
アニメ【推しの子】も完結に向けて駆け抜けていきますので、どうぞ最後まで見届けてください！
■ルビー役：伊駒ゆりえ
大きな感謝と嬉しさ、前向きなプレッシャー、すべてを力に変えてFinal Seasonに臨みます！
大好きなキャスト・スタッフの皆さんと共に、最後まで精一杯【推しの子】と向き合ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
■有馬かな役：潘めぐみ
ここまで来たら最後まで描かないなんて嘘ですよね。でも、アニメがFinal Seasonを迎えられるのも、皆さんのお陰。本当に有難うございます。【推しの子】のもと、有馬かなとして、愛する皆さんと過ごせる残り時間を噛み締めて。物語における役目を果たします。
■黒川あかね役：石見舞菜香
皆様の応援のおかげで、TVアニメ「【推しの子】」Final Seasonをお届けすることができること、本当に幸せに感じています…！
いよいよFinalか…と、少し寂しい気持ちにもなりますが、しっかりと最後まで全力であかねちゃんと駆け抜けたいと思います。
放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。
■MEMちょ役：大久保瑠美
ついにここまで来ました、来てしまいました。MEMちょと共に完結まで走り切れることは、寂しさもありますが何より嬉しいです。原作の良さを大切にしつつ、アニメでしか表現できない物語をアニメチームは紡いできてくれました…この先も楽しみにしています！
【推しの子】に出会えて幸せです。最後まで応援よろしくお願いいたします。
■アイ役：高橋李依
第3期、みんなみんな、お疲れ様でした！ えーん！【推しの子】終わんないでー！という気持ちと、じゃあ何のためにここまで走ってきたんだ！……と、第3期を見ちゃったら、もう止まれないですよね。Final Season、一緒に行こっか！
【動画】大塚剛央「いよいよFinal Seasonです」 期待高まるアニメ『【推しの子】』第4期特報
1月から放送されたアニメ『【推しの子】』第3期は、3月25日に最終話「第三十五話」が放送された。
メインキャストの第4期にむけたコメント全文は以下の通り。
■アクア役：大塚剛央
祝！ 第4期制作決定！ ここまでアニメ【推しの子】を観てくださり、誠にありがとうございます。
アニメ【推しの子】も完結に向けて駆け抜けていきますので、どうぞ最後まで見届けてください！
■ルビー役：伊駒ゆりえ
大きな感謝と嬉しさ、前向きなプレッシャー、すべてを力に変えてFinal Seasonに臨みます！
大好きなキャスト・スタッフの皆さんと共に、最後まで精一杯【推しの子】と向き合ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
■有馬かな役：潘めぐみ
ここまで来たら最後まで描かないなんて嘘ですよね。でも、アニメがFinal Seasonを迎えられるのも、皆さんのお陰。本当に有難うございます。【推しの子】のもと、有馬かなとして、愛する皆さんと過ごせる残り時間を噛み締めて。物語における役目を果たします。
■黒川あかね役：石見舞菜香
皆様の応援のおかげで、TVアニメ「【推しの子】」Final Seasonをお届けすることができること、本当に幸せに感じています…！
いよいよFinalか…と、少し寂しい気持ちにもなりますが、しっかりと最後まで全力であかねちゃんと駆け抜けたいと思います。
放送を楽しみにしていただけると嬉しいです。
■MEMちょ役：大久保瑠美
ついにここまで来ました、来てしまいました。MEMちょと共に完結まで走り切れることは、寂しさもありますが何より嬉しいです。原作の良さを大切にしつつ、アニメでしか表現できない物語をアニメチームは紡いできてくれました…この先も楽しみにしています！
【推しの子】に出会えて幸せです。最後まで応援よろしくお願いいたします。
■アイ役：高橋李依
第3期、みんなみんな、お疲れ様でした！ えーん！【推しの子】終わんないでー！という気持ちと、じゃあ何のためにここまで走ってきたんだ！……と、第3期を見ちゃったら、もう止まれないですよね。Final Season、一緒に行こっか！