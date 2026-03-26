〈「病んだクソッタレな嘘つき」「トランプは裏切り者だ」トランプ支持者が「どんどん離れている」現実…多くのアメリカ人が“絶対に許せなかった”言動とは《現地ライターが解説》〉から続く

ドナルド・トランプ米大統領は、米軍に対して軍事作戦「壮大な怒り」（Operation Epic Fury）の開始を命令し、イスラエルと共にイランへの先制攻撃を実行した。大統領選で「戦争をしない」と公約していたことから、支持層からも大きな反発を招いている。

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そうした中、ホワイトハウスは戦争を讃歌する動画をSNSで次々に投稿。中には、日本のアニメ・ゲームの映像を無断で利用したものも--。今の現地の反応とは？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の2回目／はじめから読む）



アメリカのトランプ大統領 ©CNP／時事通信フォト

イラン戦争は今や迷走している。アメリカ市民は、トランプが戦争を終わらせる明確なプランを持っていないのではと訝っている。MAGA（※）インフルエンサーの離反、支持率の低下、そして、迫り来る中間選挙にトランプは焦っている。

※MAGA=トランプ米大統領が掲げる政治スローガン「米国を再び偉大に（Make America Great Again）」であり、トランプ氏の熱狂的な支持層の意味も持つ

“戦争賛歌”に『遊☆戯☆王』やポケモンが無断使用され…

ホワイトハウス公式アカウントが戦争賛歌の動画やミームを大量に作り、ポストし始めたのは、その焦りが理由だと思われる。特にイランの女子小学校への爆撃が報じられ、世界が騒然とした3月の初頭には、ホワイトハウスは男性に人気のゲーム『グランド・セフト・オート』、NFL（アメフト）、メジャーリーグ、さらには『スポンジ・ボブ』の画像と爆撃実写を組み合わせた動画を集中的にポストしている（米時間3月5日〜6日）。その内容からターゲットは若い男性だと思われる。

同日、「JUSTICE THE AMERICAN WAY.」（アメリカ流の正義）と題した、10本以上の映画やドラマのシーンをつないだ動画もポストされている。『アイアンマン』『トップガン』『グラデュエイター』『ブレイブハート』『スーパーマン』『ジョン・ウィック』『トランスフォーマー』『スター・ウォーズ』など、錚々たる映画の戦闘シーン、勇ましいヒーローの姿に実写の爆撃シーンを挟んだもので、最後は『遊☆戯☆王』で終わる。途中、唯一の実在の人物として、戦争省長官ピート・ヘグセスが登場する。

この動画に使われている俳優／声優のうち、ベン・スティラー（『トロピック・サンダー』）、スティーヴ・ダウンズ（『Halo』）は無断使用および戦争賛美に使われることへの反意を示している。

同じく3月5日にポストされたミームは、任天堂の新作ゲーム『ポケモン ポコピア』（日本では『ポケモン ぽこ あ ポケモン』）のロゴを「Make America Great Again」に描き換えたものだ。

これに対し、反トランプ派がロゴを反トランプ・メッセージに置き換えたものを次々とリプライとしてポストした。なかでも「エプスタイン・ファイルをすべて公開せよ」はいいねの数が5.7万と、ホワイトハウスのポストについた4.5万をしのいでいる（3月23日時点）。ホワイトハウスのどんなポストにも、話題を逸らすな、我々は忘れていない、の意味で「エプスタイン・ファイル公開」のミームが貼り付けられるのは、もはやXでの慣例となっている。

「トランプはペド」「任天堂の弁護士は黙っていないぞ」

他にも「トランプはペド」（いいね6.5万）、「国内であれ、異国であれ、無実の人々を殺すのはやめよう」（同1.5万）、「任天堂の弁護士は黙っていないぞ」（同1万）などがリプライとしてポストされている。

ホワイトハウスが『ポケモン ポコピア』の画像を使ったことについて、ポケモンカンパニー・インターナショナルは「当社の使命は世界をつなぐことであり、その使命はいかなる政治的見解や意図とも無関係」と表明。ただし、「ホワイトハウスに使用許可を与えていない」としながらも、法的措置を取るかについては言及していない。

移民拘束、ミサイル攻撃にも

ちなみに2025年9月には国土安全保障省の公式アカウントがICEによる移民拘束の動画をポストしており、そこでは「ポケモン」が使われていた。タイトルも『ポケモン』英語版のキャッチフレーズ「Gotta Catch ‘Em All（全員捕まえなくちゃ）」となっている。

ホワイトハウス公式アカウントは3月12日にも、任天堂wiiのゲーム映像とイラン攻撃の実写映像を組み合わせた動画をポストしている。テニスやゴルフなどでポイントを決めるたびに、ミサイルがイランの標的に命中した瞬間の白黒映像となる。タイトルは「UNDEFEATED」（無敗）。

「戦争はゲームではない」日本のキャラクターが反応

現時点でいいね20万以上が付いたこのポストに対し、日本のゆるキャラ「ちぃたん☆」の公式アカウントがリプライしている。プロレス・リングのコーナーロープに毅然と立つちぃたんの写真に英語で「愛する人間たちよ、もっと思慮深く、愛に満ちてほしい。戦争はゲームではない」と書いたポストを行い、いいね7.2万を得ている。

「MAGAを離れる」団体を設立

トランプとホワイトハウスはイラン戦争への反発を抑え、賛同者を増やすために常軌を逸した動画を量産しているが、MAGAは減り続けているとみていいだろう。

元MAGAだった人物が苦渋の果てにMAGAをやめ、同様にMAGAであることに苦しんでいる人たちを支える団体「Leaving MAGA」（MAGAを離れる）を設立している。

設立者のリッチ・ロジスは、自分が住むフロリダ州の知事ロン・デサンティス（共和党）が反ワクチン派であったことや、2021年1月6日の米国議会議事堂襲撃事件によりMAGAから距離を置くようになったと言う。

ロジスは2025年11月に、そうした経緯を記した記事をSalon.comに寄稿している。ロジスはMAGAを単なるトランプ支持者とは捉えておらず、MAGAとは「自分が見られていない、声が届いていないと感じている人々に、承認と正当性を与える文化」だとしている。

「MAGAをやめること=孤独に陥ること」という恐怖

MAGAの中には先にも挙げた、トランプと政権による様々な問題――関税、移民政策、エプスタイン・ファイルなど――によって、MAGAであり続けることを疑問視する人たちがおり、イラン戦争が始まった今はさらに増えている。しかし彼らはMAGAコミュニティから離れ、孤独に陥ることを恐れている。ロジスはリベラルに、そうした人々を迎え入れる度量があるだろうかと問いかけている。

答えは簡単ではない。反MAGAにも異なる人々がいる。ロジスは、特にオンライン上でリベラルがMAGAを「無学」「田舎者」とあざ笑う風潮を憂えている。リベラルはそうした「上から目線」の見下しをやめるべきだろう。

他方、移民、人種民族マイノリティ、性的マイノリティ、障害を持つ人など、あらゆるマイノリティをトランプとMAGAは嘲笑し、排斥した。排斥された経験を持つリベラルにとって、MAGAを受け入れることは容易ではない。特にICEが移民を暴力的に拘束し、国外追放する動画を繰り返し見たあとでは、ICEに歓声を送っていたMAGAと折り合いが付けられるとは到底思えない。

しかし、「Leaving MAGA」のサイトに掲載されている、多くの元MAGAであった人たちの手記――生い立ち、MAGAとなった理由、MAGAを抜けた理由――を読むと、歩み寄りの余地はあるように思える。

保守の思想を子供に浸透させるための組織

MAGAを構成するのは「無学」な「田舎者」だけではない。キリスト教を土台とした保守の思想を子供に浸透させるための組織が学校という教育現場に入り込んでいる。

コロナ禍に反ワクチン、反マスク運動を行なったフロリダ州の母親のグループ「Moms for Liberty」は、人種民族、宗教、性などの多様性を描いた児童書を公立学校や公共図書館から締め出す「禁書」ムーブメントを推進した。同団体は全米に支部を展開し、現在は禁書運動以外にも活動を広げている。

NPO「Prager U」は、キリスト教と保守思想に基づく学童・生徒向けの教育素材（動画、ポッドキャスト、児童書など）を手広く製作している。

2025年9月に暗殺された保守派の論客、チャーリー・カークは自身が設立した団体「ターニング・ポイント・USA」によって全米各地の大学を巡り、学生たちと討論を重ねる活動方式をトレードマークとしていた。カークの死後、妻のエリカが団体のリーダーとなり、今年4月より大学ツアーを再開する。ツアーに参加するゲストには、トランプ政権副大統領のJDヴァンス、ホワイトハウス報道官のキャロライン・レヴィット、トランプの長男ドンJr.が含まれている。

ターニング・ポイント・USAは高校生向けのプログラムも開始しており、3月11日、アーカンソー州知事のサラ・ハッカビー・サンダースは州内のすべての高校と大学に対し、ターニング・ポイント・USAの支部を設立するよう奨励。その理由としてハッカビーは「我が国を支える信仰と自由の価値観を学ぶ」と述べている。

ハッカビーはトランプ政権第1期のホワイトハウス報道官だった人物で、大統領選への立候補が噂されている。父親のマイク・ハッカビーはトランプ大統領に任命され、現在は在イスラエル米国大使となっている。

MAGAはもはやトランプ支持の個々人を指すのではない

トランプはエプスタイン問題、イラン戦争など、自らが起こした問題に足をすくわれ支持層MAGAを失いつつある。しかし、MAGAはもはやトランプ支持の個々人を指すのではなく、文化、政治思想となっている。2028大統領選では民主党であれ、共和党であれ、トランプ以外の大統領が誕生する。しかし、MAGAの思想をベースとする団体は教育分野だけでなく、政治シンクタンクなどすでにいくつもあり、そこに所属する人々の総人数は計り知れない。

今年の中間選挙、2028大統領選で民主党が勝った場合も、民主党およびリベラルはアメリカを再建するためにMAGA思想と真摯に向き合い、折り合いをつける方法を見つけなければならない。（文中敬称略）

（堂本 かおる）