【仮面ライダー】グラニフのコラボアイテムが3月31日（火）より登場！
グラニフより、2026年3⽉31⽇（⽕）から、仮⾯ライダーシリーズとの最新コラボレーションアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内⼀部店舗にて発売される。
＞＞＞商品のラインナップをチェック！（写真22点）
1971年の放送開始から現在に⾄るまで絶⼤な⼈気を博す仮⾯ライダーシリーズ。初代の「仮⾯ライダー1号」や「ショッカー戦闘員」などをはじめ、シリーズの中から、『仮⾯ライダー555』『仮⾯ライダーカブト』『仮⾯ライダーガヴ』、放送中の最新作『仮⾯ライダーゼッツ』などのアイテムが登場する。世代を超えて楽しめるラインナップの数々を堪能してほしい。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3⽉25⽇（⽔）0：00から2026年3⽉30⽇（⽉）23：59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売が実施される。
期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
また、公式オンラインストア内の特集コンテンツ「コラボの原産地」では、 『仮⾯ライダーゼッツ』で主⼈公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井⻯太郎へのインタビューを掲載。作品に込めた想いや役づくりの⼯夫について詳しく紹介している。こちらもチェックしてほしい。
（C）⽯森プロ・東映 （C）⽯森プロ・テレビ朝⽇・ADK EM・東映
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1971年の放送開始から現在に⾄るまで絶⼤な⼈気を博す仮⾯ライダーシリーズ。初代の「仮⾯ライダー1号」や「ショッカー戦闘員」などをはじめ、シリーズの中から、『仮⾯ライダー555』『仮⾯ライダーカブト』『仮⾯ライダーガヴ』、放送中の最新作『仮⾯ライダーゼッツ』などのアイテムが登場する。世代を超えて楽しめるラインナップの数々を堪能してほしい。
期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
また、公式オンラインストア内の特集コンテンツ「コラボの原産地」では、 『仮⾯ライダーゼッツ』で主⼈公・万津莫（よろず ばく）役を演じる今井⻯太郎へのインタビューを掲載。作品に込めた想いや役づくりの⼯夫について詳しく紹介している。こちらもチェックしてほしい。
（C）⽯森プロ・東映 （C）⽯森プロ・テレビ朝⽇・ADK EM・東映
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