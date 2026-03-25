『ドロヘドロ Season2』第1話〜第3話あらすじ＆場面カット公開！ 新キャストに小清水亜美
4月1日より配信開始となる『ドロヘドロ Season2』、初回は3話が一挙配信となり、第1話〜第3話のあらすじ＆場面カットが公開された。また元魔法使いの悪魔・ハル役を小清水亜美が演じる。
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となりました。
4月1日（水）より、各配信プラットフォームにていよいよ配信開始となる『ドロヘドロ Season2』。初回の4月1日（水）には、第1話〜第3話が一挙配信されることが決定。（以降、毎週水曜日23：00〜各1話ずつ配信開始となる。）
あわせて、第1話〜第3話のあらすじ＆場面カットも公開された。
＜第1話（魔の13）「資源を大切に（ハート）」／「恐怖！血みどろ館 惨殺の輪舞」＞
栗鼠は十字目のアジトを探しにベリスって街に繰り出したみてーだな！ 十字目の連中は、とっても慎ましい暮らしをしてやがるんだゼ。
＜第2話（魔の14） 「夫婦吉哉」／「マステマ・サブナード」／「十字目哀史」 ＞
悪魔のハルがおでましだ。なんで人間なんかと仲良く話してやがるンだ？ トカゲ男とニカイドウはマステマに着いたみてーだな。
＜第3話（魔の15）「スイートホーム」／「キラリ☆青春」／「めぐるめぐるよ記憶がめぐる」／「カムバックホーム」 ＞
煙がまたロクでもないキノコで商売しようとしてるみてーだし、トカゲ男は何かヤベーこと思い出しちまったらしーな。
＞＞＞場面カットをすべてチェック！（写真19点）
さらに、歌うことが好きな元魔法使いの悪魔・ハル役を小清水亜美が演じることも決定。小清水さんからのコメントも到着した。
そして、本日3月25日（水）よりYouTube「TOHO animationチャンネル」にて、Season1第1話〜第6話の無料公開がスタート。来週4月1日（水）0：00〜はSeason1の第7話〜第12話＋OVA「魔のおまけ」が無料公開される。
いよいよ4月1日（水）23：00より全世界ほぼ同時配信がスタートする『ドロヘドロ Season2』に乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となりました。
あわせて、第1話〜第3話のあらすじ＆場面カットも公開された。
＜第1話（魔の13）「資源を大切に（ハート）」／「恐怖！血みどろ館 惨殺の輪舞」＞
栗鼠は十字目のアジトを探しにベリスって街に繰り出したみてーだな！ 十字目の連中は、とっても慎ましい暮らしをしてやがるんだゼ。
＜第2話（魔の14） 「夫婦吉哉」／「マステマ・サブナード」／「十字目哀史」 ＞
悪魔のハルがおでましだ。なんで人間なんかと仲良く話してやがるンだ？ トカゲ男とニカイドウはマステマに着いたみてーだな。
＜第3話（魔の15）「スイートホーム」／「キラリ☆青春」／「めぐるめぐるよ記憶がめぐる」／「カムバックホーム」 ＞
煙がまたロクでもないキノコで商売しようとしてるみてーだし、トカゲ男は何かヤベーこと思い出しちまったらしーな。
＞＞＞場面カットをすべてチェック！（写真19点）
さらに、歌うことが好きな元魔法使いの悪魔・ハル役を小清水亜美が演じることも決定。小清水さんからのコメントも到着した。
そして、本日3月25日（水）よりYouTube「TOHO animationチャンネル」にて、Season1第1話〜第6話の無料公開がスタート。来週4月1日（水）0：00〜はSeason1の第7話〜第12話＋OVA「魔のおまけ」が無料公開される。
いよいよ4月1日（水）23：00より全世界ほぼ同時配信がスタートする『ドロヘドロ Season2』に乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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