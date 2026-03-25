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「コントロールできない」他人に固執するな…カウンセラーが警告する「構いすぎ」の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「一生、他人の人生を歩みますか？「構いすぎ」があなたをボロボロにする理由と対処法」を公開した。動画では、他人のことばかり気にしてしまう心理的背景と、その状況から抜け出すための具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、「他人を構いすぎるデメリット」について言及。他人に過度な関心を向けることで相手を束縛してしまったり、SNSなどで他人の意見に流されやすくなり、自分自身の意見を見失うと指摘した。さらに、他人をコントロールしようとする欲求は満たされることがなく、最終的に自身のネガティブな感情や強いストレスにつながると警告した。



また、他人に干渉してしまう理由として、日本社会には他人の不祥事や噂話などを「エンタメ」として消費する文化があり、村社会的な監視の目が根付いていると解説。その上で、心の境界線を明確にするためには「自分と人はそもそも違う」という事実を頭にすり込むことが重要だと語る。



動画の後半ではアドラー心理学を引き合いに出し、「他人の課題には手を出せない」と断言。子供の夏休みの宿題を例に挙げ、本人がやろうと思わない限り周囲が無理やりやらせても反発を招くだけだと説明した。



最後にRyota氏は、他人を変えようと奔走するのではなく「自分を変える方が早い」と提言。「他人は意見で動く存在ではない」とし、自分の時間の使い方や行動を変えることで人間関係のトラブルを減らしていくべきだと語り、視聴者へ意識の変革を促した。