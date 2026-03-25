100均で買えるってマジか！通販でも1500円くらいするのに！売り場で震えた文房具

ダイソーで見つけた『クラフトパンチ（ラインタイプ、レース型）』に驚き！通販なら1500円前後するアイテムが、まさかの100円で手に入るとは…。使い心地やコツ、注意点まで実際に試してレビューしていきます。コツを掴めば、手軽に可愛いペーパーアイテムが作れる代物なので、この機会に要チェックです♡

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商品情報

商品名：クラフトパンチ（ラインタイプ、レース型）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480931463

通販だとお高いのに！ダイソーで買えたまさかの文房具

ダイソーで見つけた『クラフトパンチ（ラインタイプ、レース型）』。

売り場で思わず二度見してしまうレベルの存在感で、「これが本当にこの価格で買えるの！？」と軽く震えました。

通販だと1500円前後することもあるアイテムが、まさかの100円ショップに並んでいるなんて驚きです。

陳列されていた場所は、シールなどのデコレーション用品のコーナー。

普段よく見かけるワンポイント用のクラフトパンチとは違い、横に長く一気にレース模様を作れるタイプで、サイズ感もかなりしっかりしています。

側面には中央と両サイドに目安になる印が付いていて、どこに穴を開けるか調整しやすいのも地味にありがたいポイントです。

ダイソーの『クラフトパンチ（ラインタイプ、レース型）』を実際に使ってみた！

試しに付箋に使ってみましたが、これがなかなかの力仕事。

思った以上に硬く、しっかりとしたテーブルの上で押し切るようにしないと綺麗に抜けません。

そしてここでトラブル発生。どうやら封筒の裏側にコーティングが施されていたようで、紙が硬すぎて刃が少し曲がってしまいました。

素材との相性はしっかり見極める必要がありそうです。

さらに使っていて感じたのは、紙をセットする際に位置を慎重に調整する必要があること。

目安の印が少しでもズレると、紙の縁が切れたり、模様が途切れてしまうことも…綺麗に仕上げるには練習が必要です。

とはいえ、この価格でこのクオリティはやっぱり魅力的。コツを掴めば、手軽に可愛いペーパーアイテムが作れる優秀な文房具だと感じました。

今回はダイソーの『クラフトパンチ（ラインタイプ、レース型）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。