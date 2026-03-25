【寄生獣展】 開催期間：6月6日～6月21日 会場：YOKOHAMA COAST（アソビル 2F ROOM1）

ムービックは、「寄生獣展」を6月6日から6月21日までYOKOHAMA COASTにて開催する。

「寄生獣」は、岩明均氏によるSFホラーマンガ。1990年より講談社「アフタヌーン」にて連載され、1995年に完結した。全世界累計発行部数は2,500万部を超え、TVアニメ、実写映画、実写ドラマ化もされている。

「寄生獣展」では、岩明均氏が描いた貴重な生原画の数々が展示される。

【「寄生獣」あらすじ】

突如飛来した寄生生物たち。

彼らは人間の身体に侵入し脳を乗っ取り、他の人間を食い殺し始める。

高校生・泉新一の身体にも寄生生物が侵入するが、彼の右手に宿ってしまう。

自ら「ミギー」と名乗った寄生生物は新一と奇妙な共存関係になる。

そんなイレギュラーな存在となった新一とミギーは寄生生物たちとの壮絶な戦いに身を投じる。

「寄生獣展」開催概要

【開催期間】

6月6日（土）～6月21日（日）

【開催時間】

土日祝：10時～20時／平日：14時～20時

【会場】

YOKOHAMA COAST （アソビル 2F ROOM1）

【住所】

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-9アソビル 2F

【アクセス】

横浜駅みなみ東口直通 横浜駅東口から徒歩2分

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日は17時閉場（16時30分最終入場）

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

(C)岩明均／講談社

