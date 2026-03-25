サイゼリヤ、人気メニューの販売休止 原料の供給不足のため「ウソだろ!?」「つい先日、食べたばかり…」SNSショックの声
イタリアンレストラン・サイゼリヤは24日、人気メニューの販売を一時休止すると発表。SNSではショックを受ける声が上がっている。
【写真】このメニューも休止!?サイゼリヤの人気メニュー若鶏のディアボラ風
休止するのは若鶏のグリルと柔らかチキンのチーズ焼きのチキンステーキ2商品。鶏肉原料の供給不足が理由としている。2商品は店舗により販売休止の時期が異なる場合があるという。
公式サイトでは「現在、早期の販売再開に向け、原材料の安定調達に努めております」と説明。「お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。
この発表に、SNSでは「ウソだろ!?」「つい先日、食べたばかり…」などとショックを受ける声が上がっている。
【写真】このメニューも休止!?サイゼリヤの人気メニュー若鶏のディアボラ風
休止するのは若鶏のグリルと柔らかチキンのチーズ焼きのチキンステーキ2商品。鶏肉原料の供給不足が理由としている。2商品は店舗により販売休止の時期が異なる場合があるという。
公式サイトでは「現在、早期の販売再開に向け、原材料の安定調達に努めております」と説明。「お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。
この発表に、SNSでは「ウソだろ!?」「つい先日、食べたばかり…」などとショックを受ける声が上がっている。