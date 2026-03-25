きのう、東京の中国大使館に侵入したとして陸上自衛官が逮捕されました。「大使に意見を伝えるため」だったと供述しています。

逮捕されたのは、陸上自衛隊えびの駐屯地所属の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）で、きのう午前9時ごろ、港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いがもたれています。

警視庁公安部によりますと、大使館の職員が敷地内で歩いている村田容疑者を見つけたということで、大使館の植え込みからは刃渡りおよそ18センチの刃物が見つかっています。

村田容疑者は容疑を認めた上で「中国大使に面会して意見を伝えるため」だったと供述していて、刃物については「受け入れられなかった場合は、自決して相手を驚かせようと思っていた」と話しているということです。

村田容疑者は去年、陸上自衛隊の幹部候補生学校に入り、今年から、えびの駐屯地で勤務していました。

陸上自衛隊は「誠に遺憾であり、警察の捜査に全面的に協力する」としています。

中国外務省 林剣 報道官

「中国側は事件に深い衝撃を受けており、すでに日本側に対して厳正な申し入れを行い、強く抗議した」

中国外務省の報道官はこう述べた上で、「中国の外交官の安全および外交施設の安全を著しく脅かすものであり、極めて悪質」と批判。日本側に対して徹底した調査と厳重な処罰、および説明を求めました。