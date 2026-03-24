SHOW-WA、5月にツアー“大千秋楽”を開催 24日の公演で発表「皆さんと走り出したらもう止まりません」
昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）が24日、東京・TACHIKAWASTAGE GARDENで行われた『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道”』に出演。5月7日にパシフィコ横浜国立大ホールでツアーの大千秋楽『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道” -大千穐楽-』を開催することが発表された。
【写真】感動的！パシフィコ横浜での大千秋楽が発表された時のSHOW-WA
ツアーでは、4月29日リリースのSHOW-WA＆MATSURIの2ndシングル「ジューンブライド」をSHOW-WA6人で歌唱。アンコール3曲目に、3月で卒業するフジテレビ『ぽかぽか』に向けての卒業曲「ずっとぽかぽかと…」をツアーで初歌唱した。
塩田将己は「東京ファイナル、盛り上がっていきましょう！」と、「東京ジャンクション」歌唱時にファンにあおった。
今回の公演がこれまでのSHOW-WAとしての公演で過去1番大きな会場となった。山本佳志は「僕たちSHOW-WAとしても今までで一番大きな会場でこれだけたくさんの皆さんに集まっていただきました。ありがとうございます」と感謝を伝えた。
開催を発表するパシフィコ横浜 国立大ホールでの本ツアーの大千秋楽『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道” -大千穐楽-』は本日の公演を超えて、さらに自身最大規模の公演となる。
向山毅は大千秋楽の発表後、「本日は平日の中、本当にありがとうございました！大千穐楽に大きなホールということで、僕たちの場合はいつも大きな壁があるのですが、僕たちとスタッフさんと、そしてRubyの皆様と一緒だとどんなことでも乗り越えられる気持ちでしかないです。絶対にパシフィコ横浜で皆様と最高の時間を過ごせるように、頑張っていきたいと思います。皆さんと走り出したらもう止まりません。これからもよろしくお願いします！」と呼び掛けていた。
SHOW-WAは「応募資格25歳以上」という異例の『夢をあきらめるな！オーディション』で3000人以上の中から結成された男性ヴォーカルグループ。「昭和歌謡・ポップスを現代に」というコンセプトで秋元康プロデュースのもと、さまざまな経歴を持ったメンバーがオーディションを経て集まり2024年9月に「君の王子様」でメジャーデビューした。
2025年6月にはSHOW-WA & MATSURIの1stシングル「僕らの口笛」をリリース、8月度ゴールドディスク認定を受けた。9月14日にはアーティスト史上デビュー最速で明治座単独公演を開催。SHOW-WA＆MATSURIとして2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞した。
今年1月7日には3rdシングル「東京ジャンクション」をリリース。オリコン週間シングルランキング、シングル合算ランキング1位（ともに1/19付）、オリコン週間演歌・歌謡曲シングルランキングで1位（1/10付）を獲得した。
【写真】感動的！パシフィコ横浜での大千秋楽が発表された時のSHOW-WA
ツアーでは、4月29日リリースのSHOW-WA＆MATSURIの2ndシングル「ジューンブライド」をSHOW-WA6人で歌唱。アンコール3曲目に、3月で卒業するフジテレビ『ぽかぽか』に向けての卒業曲「ずっとぽかぽかと…」をツアーで初歌唱した。
今回の公演がこれまでのSHOW-WAとしての公演で過去1番大きな会場となった。山本佳志は「僕たちSHOW-WAとしても今までで一番大きな会場でこれだけたくさんの皆さんに集まっていただきました。ありがとうございます」と感謝を伝えた。
開催を発表するパシフィコ横浜 国立大ホールでの本ツアーの大千秋楽『SHOW-WA 2nd Concert Tour 2026 “道” -大千穐楽-』は本日の公演を超えて、さらに自身最大規模の公演となる。
向山毅は大千秋楽の発表後、「本日は平日の中、本当にありがとうございました！大千穐楽に大きなホールということで、僕たちの場合はいつも大きな壁があるのですが、僕たちとスタッフさんと、そしてRubyの皆様と一緒だとどんなことでも乗り越えられる気持ちでしかないです。絶対にパシフィコ横浜で皆様と最高の時間を過ごせるように、頑張っていきたいと思います。皆さんと走り出したらもう止まりません。これからもよろしくお願いします！」と呼び掛けていた。
SHOW-WAは「応募資格25歳以上」という異例の『夢をあきらめるな！オーディション』で3000人以上の中から結成された男性ヴォーカルグループ。「昭和歌謡・ポップスを現代に」というコンセプトで秋元康プロデュースのもと、さまざまな経歴を持ったメンバーがオーディションを経て集まり2024年9月に「君の王子様」でメジャーデビューした。
2025年6月にはSHOW-WA & MATSURIの1stシングル「僕らの口笛」をリリース、8月度ゴールドディスク認定を受けた。9月14日にはアーティスト史上デビュー最速で明治座単独公演を開催。SHOW-WA＆MATSURIとして2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞した。
今年1月7日には3rdシングル「東京ジャンクション」をリリース。オリコン週間シングルランキング、シングル合算ランキング1位（ともに1/19付）、オリコン週間演歌・歌謡曲シングルランキングで1位（1/10付）を獲得した。