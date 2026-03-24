「きかんしゃトーマス」の新作映画がもっと楽しくなる！イモトアヤコさんのアフレコと木村佳乃さんとの2ショットトークを鑑賞前にチェックしよう
2026年3月27日(金)にいよいよ公開がスタートする「きかんしゃトーマス」の新作劇場作品『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』。ゲスト声優のイモトアヤコさんによるアフレコシーンと、主題歌「みんなでひとつになる！」を歌った俳優の木村佳乃さんとの2ショットトーク映像がYouTubeの「きかんしゃトーマスチャンネル」にて公開中だ。
【写真】「きかんしゃトーマス」新作映画のアフレコに挑むイモトアヤコさんと、主題歌を歌った木村佳乃さんの和やかな様子を見る
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、“歌で心と心をつなぐ”をテーマにしたミュージカル作品。イモトさんが演じるのは、レール点検車のウィンストンだ。
アフレコに挑むイモトさんは真剣そのもの！主題歌「みんなでひとつになる！」を歌った俳優の木村佳乃さんが見守る中、ゆったりと落ち着いた声で「オペラが始まりますよ。どうです？ショーが問題ないか見て回るっていうのは。念のためですよ」というセリフを吹き込んだ。
アフレコを終えたイモトさんは、プライベートでも親交があるという木村さんとともに2ショットトークを繰り広げ、木村さんもびっくりの“大きな勘違い”を打ち明けた。実はイモトさん、オファーを受けた際にトップハム・ハット卿役を依頼されたと勘違いしてしまったのだとか！その役どころやセリフ量の多さに不安でいっぱいだったというイモトさんに、木村さんも思わず「なんで間違えたの？いただいた資料をちゃんと読んでいなかったでしょう？(笑)」とツッコミを入れたほど。イモトさんは「ちゃんと読みました！読んだ上で勘違いしたんです！」と弁明。
しかもイモトさんが勘違いに気づいたのは、なんとアフレコ前日のこと。とはいえ動揺は拭いきれず、アフレコ当日は1時間も早くスタジオに到着してしまい、誰もいないスタジオの前で呆然としたんだとか。
そんな事件を物ともせず、バラエティでは見せないクールな表情で、冷静かつ紳士的なキャラクターを見事に演じたイモトさん。木村さんも、男性のキャラを演じたことに称賛しつつ「アヤコちゃんの声だってすぐわかると思う！」と断言。
そしてイモトさんも、木村さんの主題歌を「包み込むような、まるで聖母のようなお声」と例え、これに真顔の木村さんが「必死でした」と答える一幕も。多才なお二方のスクリーンでの共演をぜひ劇場で楽しんで！
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、3月27日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかでロードショー。YouTube「きかんしゃトーマスチャンネル」では、木村さんによる主題歌のほか、「ぜんぶをまとめましょう」「ソドー島の音楽祭」などの劇中歌も公開されているので、こちらも鑑賞前にチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.
【写真】「きかんしゃトーマス」新作映画のアフレコに挑むイモトアヤコさんと、主題歌を歌った木村佳乃さんの和やかな様子を見る
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、“歌で心と心をつなぐ”をテーマにしたミュージカル作品。イモトさんが演じるのは、レール点検車のウィンストンだ。
アフレコに挑むイモトさんは真剣そのもの！主題歌「みんなでひとつになる！」を歌った俳優の木村佳乃さんが見守る中、ゆったりと落ち着いた声で「オペラが始まりますよ。どうです？ショーが問題ないか見て回るっていうのは。念のためですよ」というセリフを吹き込んだ。
アフレコを終えたイモトさんは、プライベートでも親交があるという木村さんとともに2ショットトークを繰り広げ、木村さんもびっくりの“大きな勘違い”を打ち明けた。実はイモトさん、オファーを受けた際にトップハム・ハット卿役を依頼されたと勘違いしてしまったのだとか！その役どころやセリフ量の多さに不安でいっぱいだったというイモトさんに、木村さんも思わず「なんで間違えたの？いただいた資料をちゃんと読んでいなかったでしょう？(笑)」とツッコミを入れたほど。イモトさんは「ちゃんと読みました！読んだ上で勘違いしたんです！」と弁明。
しかもイモトさんが勘違いに気づいたのは、なんとアフレコ前日のこと。とはいえ動揺は拭いきれず、アフレコ当日は1時間も早くスタジオに到着してしまい、誰もいないスタジオの前で呆然としたんだとか。
そんな事件を物ともせず、バラエティでは見せないクールな表情で、冷静かつ紳士的なキャラクターを見事に演じたイモトさん。木村さんも、男性のキャラを演じたことに称賛しつつ「アヤコちゃんの声だってすぐわかると思う！」と断言。
そしてイモトさんも、木村さんの主題歌を「包み込むような、まるで聖母のようなお声」と例え、これに真顔の木村さんが「必死でした」と答える一幕も。多才なお二方のスクリーンでの共演をぜひ劇場で楽しんで！
『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』は、3月27日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほかでロードショー。YouTube「きかんしゃトーマスチャンネル」では、木村さんによる主題歌のほか、「ぜんぶをまとめましょう」「ソドー島の音楽祭」などの劇中歌も公開されているので、こちらも鑑賞前にチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Gullane (Thomas) Limited.