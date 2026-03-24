劇団おかえり、最新作『月を撃て～Shoot for the Moon～』を5月に上演

さいたま市を拠点に活動する市民劇団・劇団おかえりが、第18回公演『月を撃て～Shoot for the Moon～』を2026年5月16日（土）・17日（日）に、さいたま芸術劇場小ホールにて上演する。

本作は、郵便局で発生した立てこもり事件をきっかけに、偶然その場に居合わせた人々の運命が交錯していく群像劇。

困難な状況を打開しようと奮闘する中で、次第に見えてくる優しさや想いが、笑いとともに紡がれていく。

STORY ここは田舎町の寂れたショッピングモールにある萩ノ前郵便局。

いつもと同じ、優しさと笑顔にあふれたのどかな日常が繰り広げられていた。

そう、彼らが訪れるその時までは…

劇団おかえりが贈る笑いあり涙ありのドタバタサスペンス。

田舎町の郵便局が下した、勇気ある決断とは。

劇団おかえりは、1999年の旗揚げ以来、オリジナル脚本による作品づくりを続けてきた。コメディタッチの中に人間ドラマを織り交ぜた作風で、「笑って泣ける」舞台を創り続けている。コロナ禍による活動休止期間を経て、7年ぶりに公演を行う。

第18回目となる本公演では、これまで培ってきた作風をベースに、よりスケール感のある舞台づくりに挑戦。限られた空間の中で繰り広げられる群像劇として、観客に強い印象を残す作品を目指す。

「本当に感動してもらえる芝居を届けたい」と意気込みを語る。

詳細は公式サイトで。

https://gekidan-okaeri.crayonsite.com