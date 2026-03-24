劇団おかえり、7年ぶり再始動作『月を撃て～Shoot for the Moon～』を5月上演
劇団おかえり、最新作『月を撃て～Shoot for the Moon～』を5月に上演
さいたま市を拠点に活動する市民劇団・劇団おかえりが、第18回公演『月を撃て～Shoot for the Moon～』を2026年5月16日（土）・17日（日）に、さいたま芸術劇場小ホールにて上演する。
本作は、郵便局で発生した立てこもり事件をきっかけに、偶然その場に居合わせた人々の運命が交錯していく群像劇。
困難な状況を打開しようと奮闘する中で、次第に見えてくる優しさや想いが、笑いとともに紡がれていく。
ここは田舎町の寂れたショッピングモールにある萩ノ前郵便局。
いつもと同じ、優しさと笑顔にあふれたのどかな日常が繰り広げられていた。
そう、彼らが訪れるその時までは…
劇団おかえりが贈る笑いあり涙ありのドタバタサスペンス。
田舎町の郵便局が下した、勇気ある決断とは。
劇団おかえりは、1999年の旗揚げ以来、オリジナル脚本による作品づくりを続けてきた。コメディタッチの中に人間ドラマを織り交ぜた作風で、「笑って泣ける」舞台を創り続けている。コロナ禍による活動休止期間を経て、7年ぶりに公演を行う。
第18回目となる本公演では、これまで培ってきた作風をベースに、よりスケール感のある舞台づくりに挑戦。限られた空間の中で繰り広げられる群像劇として、観客に強い印象を残す作品を目指す。
「本当に感動してもらえる芝居を届けたい」と意気込みを語る。
詳細は公式サイトで。
https://gekidan-okaeri.crayonsite.com
劇団おかえり第18回公演
『月を撃て～Shoot for the Moon～』
藤井範幸 平林由樹 橋本佳菜子 内海幸子
金澤愛子 小島百恵 佐藤智章 須藤敏幸
須藤咲月 酒井東悟 むさし 須藤明美
太田靖也
【公演スケジュール】
2026年5月16日（土） 14:00／18:30
2026年5月17日（日） 14:00
開場は開演時間の30分前となります
【劇場】
さいたま芸術劇場・小ホール
〒338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1
JR埼京線与野本町駅(西口)徒歩約7分
【チケット】
全席自由 1,900円
購入は公式サイトから。
【公式サイト】
https://gekidan-okaeri.crayonsite.com
【CoRich】
https://stage.corich.jp/stage/440975