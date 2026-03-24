「合鍵あげるよ」から始まる悪夢…女子高生が勘違い常連客のターゲットに！「逃げてほしい」危険な大人の実態とは【作者に聞く】
【漫画】「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」を読む
家計を支えるためラーメン店で働く女子高生。明るく接客に励む彼女の日常は、ある常連客の出現によって一変する。なぜか結婚相手として一方的に見定められ、「合鍵をあげるよ」と迫られる異常な関係。店内でも店外でもつきまとわれる“合鍵おじさん”の執着は、やがて日常を侵食していく――。
■恐怖のターゲット化…「合鍵おじさん」の異常な執着が始まる
物語に登場する常連客・鍵藤は、主人公よりもはるかに年上の男性だ。にもかかわらず突然手を握り、「これ合鍵」と差し出すなど、まるで恋人であるかのような振る舞いを繰り返す。理解が追いつかないまま距離を詰められる恐怖はじわじわと増幅し、やがて待ち伏せや進路妨害といった危険な行為へとエスカレートしていく。「待ち伏せされて道を塞がれたことが本当に嫌でした！」というネギさんの言葉からも、その異様さが伝わってくる。
■「逃げてほしい」実体験を描いた理由とは
このエピソードを漫画にした理由についてネギさんは、「高校生の無知さや純粋さに付け込んでくる人間がいると大人になってから実感することが増えた」「自分も悪いのかもしれないと思って周りに言えない人もいるのではないか」と語る。そして、「こういう大人から逃げてほしい」という思いを込めて作品にしたという。被害者が自分を責めてしまう構図まで含めて描くことで、読者に警鐘を鳴らしているのだ。
■徹底的に気持ち悪く…リアルさを追求したキャラクター造形
本作で強烈な印象を残す鍵藤というキャラクターについて、マヨさんは「結構きもい粘着親父に迷惑かけられている人が多い」と分析する。前作のストーカーキャラとは異なり、現実に近い存在として描かれたことで読者の嫌悪感も強く、「嫌われたのは狙い通りでした」と振り返る。一方で「もうちょっとエンタメに寄せてもよかったかもしれません」とも語り、リアルさと娯楽性のバランスに試行錯誤した様子もうかがえる。
また、作品づくりではネギさんが体験を語り、それをもとにマヨさんが構成を組み立てるスタイルを取っている。「漫画になると臨場感が出て、実体験なのに自分でもハラハラする。供養してもらっている気持ちです」とネギさんが語れば、マヨさんは「ネギさんの話を『ウケる…』と他人事で描いているときのほうが読者受けがいい」と制作の裏側を明かす。
さらに鍵藤の内面については、「高校生の幼さや無知さを理解して利用しようとするグロい話」と位置づけ、「賛美に見えないよう徹底的に気持ち悪くした」という。合鍵というモチーフについても、「意味不明なほうが怖い」「大人でも捨てるか悩むものを高校生が受け取ったらより悩む」と意図を語る。「家の鍵って捨てたら訴えられるんじゃないかとか、本当に悩みました(笑)」というネギさんの実感も、作品のリアリティを支えている。
取材協力：ネギマヨ(＠Instagram)
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