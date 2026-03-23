WBC敗戦の「本質」はどこに――ピッチクロック、飛ぶボール…三嶋一輝が語る日本野球が次に進む条件「変わるなら早い方がいい」
井端監督もストレートの質に言及していた(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での8強敗退を受け、日本野球の在り方やNPB改革を巡る議論が活発になっている。だが、元DeNAの三嶋一輝氏は、単純な敗因分析や課題探しには距離を置く。「一発勝負」という条件の中で、何が勝敗を分け、次に向けて何を変えていくべきなのか。現場で投手として戦ってきた経験をもとに、三嶋氏は静かに言葉を選びながら、日本野球が進むべき改善の方向性を語った。
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今回のWBCを振り返り、三嶋氏がまず口にしたのは、日本の立ち位置の変化だった。
「日本が“強い国”だという認識が、大会を重ねる毎に強くなっている。日本を倒すために、かなり研究されているなと感じました」
ベネズエラが勝利後に見せた喜びや、試合前から徹底された準備。そこには、日本を“倒すべき相手”として捉える明確な意識があった。
かつては“挑戦する側”だった日本は、今や各国が対策を練り、分析を重ねて臨んでくる存在になった。その立ち位置の変化こそが、現在の日本野球を取り巻く現実だ。
そうした中で、三嶋氏が改善策として強調したのが、ピッチクロックへの対応である。
「あれは正直、ピッチャーはきついと思います。めちゃくちゃ短く感じます」
日本の投手が長年培ってきたのは、テンポや間合いを使いながら打者と駆け引きする投球術だ。呼吸を整え、間を使い、クイックや配球でリズムを崩す。そうした細かな工夫の積み重ねが、日本投手陣の強みでもあった。
しかし、ピッチクロックはその“間”を奪う。
「考えて投げるピッチャーほど、影響は大きいと思います」
投球の準備や思考に時間をかけるタイプの投手ほど、その制約は重くのしかかる。一方で、国際大会ではすでに導入が前提となっているルールでもある。
「やらなきゃいけないと決まっているなら、できるだけ早めにやった方がいい」
日本の独立リーグや韓国リーグの動向にも触れながら、三嶋氏は、NPBでも段階的に導入し、投手が実戦の中で慣れていく時間を確保する必要性を指摘した。
さらに三嶋氏は、ピッチクロックの導入が、日本の投手に求められる資質そのものを変える可能性があると見る。
「決勝を見ていても、各国のピッチャーのボールの質、スピードが本当に高かった」
160キロ近い速球をゾーンに投げ込む海外投手の姿は、強い印象として残ったという。
「ピッチクロックがある中では、日本でもシンプルに強い真っすぐを投げられるピッチャーが求められていくのかもしれない」
細かい配球や間合いだけでなく、ボールそのものの力で打者を押し込めるかどうか。投球スタイルの変化を見据えた、現場感覚に根ざした指摘だった。
伊藤らNPBの投手陣がピッチクロックに苦労したのは事実だろう(C)Getty Images
NPB球と国際球の違い――いわゆる“飛ぶ・飛ばないボール”についても話題は及んだが、三嶋氏は冷静な姿勢を崩さない。
「飛ぶ飛ばないは、正直あまり意識したことはないです。その中でどう抑えるかを考えるのがピッチャーだと思っています」
環境の違いを理由にするのではなく、その条件の中で最善を尽くす。それが投手としての基本姿勢だという考え方だ。ただし、国際球の感覚が大きく異なることは認める。改善策としては、代表候補が普段から国際球に触れられる環境づくりが現実的だと語った。
ピッチクロックやボールの話題を通じて、三嶋氏の視線は自然と育成環境へも向かっていった。変化への対応は、プロの現場だけで完結するものではないという考えが、その言葉の端々ににじむ。
「もし変えるなら、学生の頃から触れていないと難しいと思います」
プロに入ってから新しいルールや環境に適応しようとしても、身体感覚や思考の癖は簡単には変わらない。だからこそ、学生野球の段階から国際基準に触れ、当たり前のものとして受け止めていくことが重要になる。
「環境が変わるなら、早い方がいい」
それは単なる制度論ではなく、時間をかけて積み重ねていくべき“準備”の話だ。変化を特別なものとして扱うのではなく、日常の延長線上に置いていく。その積み重ねが、ギャップを小さくしていく。
最後に、三嶋氏は改革に対する自身のスタンスを、あらためて言葉にした。
「ルールがあるなら、それに順応していくしかないと思います」
変化を拒むのではなく、受け入れた上でどう戦うか。その問いに向き合い続ける姿勢こそが、次の国際大会で日本が再び世界と渡り合うための前提条件になる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]