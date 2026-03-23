17歳でパパに「16歳彼女の妊娠発覚は7ヶ月目」 SNSでの浮気が原因で破局でシングルファザーに
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による番組『ななにー地下ABEMA』第111回が22日放送され、「令和のシンパパ大集合！リアル育児＆本音告白SP！」と題し、シングルファザーたちの実体験が語られた。
【写真】ゆうしさんの双子の妹・らしんさんも19歳のシングルマザーに
番組には、YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsu、TikTokで人気のちから、3人の息子を育てる経営者・九郎丸大樹らが出演。シングルファザーになった経緯や日常生活での苦労、本音を明かした。
中でも注目を集めたのが、現在19歳のゆうし。高校2年時に交際していた1歳下の彼女の妊娠が発覚したが、その時点ですでに妊娠7ヶ月だったという。「太ったねと言われるまで気づかなかった」と振り返り、検査と受診で事実を知った翌日、けんか中だった親に「話があるんですけど」とLINEで報告したエピソードも明かされた。
未成年同士での出産に向け、両家で話し合い実家で生活をスタート。役所手続きや検診に保護者同伴が必要などの制約がある中、ゆうしは部活を辞め、父親の仕事とアルバイトを掛け持ちして出産費用を準備した。高校在学中に子どもが誕生するも、5ヶ月後に彼女のSNSでの浮気が原因で破局。「養育費ももらえていない」と過酷な現状を語った。
さらに、双子の妹もシングルマザーであることが明らかに。妊娠を隠し続け、破水当日に初めて母へ報告したという衝撃の事実に、スタジオは騒然となった。
番組ではこのほか、娘のために三つ編みやお菓子作りを習得した父親の努力や、子育ての中での葛藤も紹介。シングルファザーたちのリアルな声が、出演者たちに大きな驚きと共感を与える内容となった。
【写真】ゆうしさんの双子の妹・らしんさんも19歳のシングルマザーに
番組には、YouTube登録者数15万人超のエンジニア・Tatsu、TikTokで人気のちから、3人の息子を育てる経営者・九郎丸大樹らが出演。シングルファザーになった経緯や日常生活での苦労、本音を明かした。
未成年同士での出産に向け、両家で話し合い実家で生活をスタート。役所手続きや検診に保護者同伴が必要などの制約がある中、ゆうしは部活を辞め、父親の仕事とアルバイトを掛け持ちして出産費用を準備した。高校在学中に子どもが誕生するも、5ヶ月後に彼女のSNSでの浮気が原因で破局。「養育費ももらえていない」と過酷な現状を語った。
さらに、双子の妹もシングルマザーであることが明らかに。妊娠を隠し続け、破水当日に初めて母へ報告したという衝撃の事実に、スタジオは騒然となった。
番組ではこのほか、娘のために三つ編みやお菓子作りを習得した父親の努力や、子育ての中での葛藤も紹介。シングルファザーたちのリアルな声が、出演者たちに大きな驚きと共感を与える内容となった。