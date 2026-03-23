古馬牝馬の7F重賞「第63回愛知杯」が22日、中京競馬場で行われ、12番人気の伏兵アイサンサンが逃げ切りV。4日に開業した橋田宜長師（37）は新規開業調教師一番乗りで重賞に挑み、歴代2位のスピード記録となる開業19日目（9戦目）の重賞勝利となった。初勝利が重賞となったのは11年阪神スプリングジャンプの菊沢隆徳師以来、史上5人目。また、鞍上の幸英明（50）はJRA重賞50勝のメモリアルV。記録ずくめの劇的な決着となった一戦は3連単73万円超の波乱となった。

記念すべき初白星は重賞での戴冠。4日に開業した橋田師が、これ以上ない華々しいスタートを切った。送り出したアイサンサンは大外18番枠から果敢に先手を奪い、そのまま逃げ切りV。勝利が確定すると、検量室では多くの先輩調教師から「おめでとう」と祝福の嵐。師は「（同馬を引き継いだ）佐々木先生に感謝しています。いい状態で送り出していただき、お土産というか、いい贈り物をしてくださった。こういう結果になってうれしいです」と笑顔を見せた。

完璧なエスコートを決めた50歳の幸はJRA重賞50勝目。好発からハナを奪い、道中はリズム良く運んだ。直線は2着馬が外から迫ると鞍上の右ステッキに応え、もうひと伸び。前へグイッと出て、頭差でゴールに飛び込んだ。「どこまで粘れるかと思いましたが、よく盛り返してくれた。本当に頑張ってくれました」とパートナーを称える。

昨年11月に落馬負傷で複数箇所の大手術を乗り越え、1月末に復帰。また強い幸が帰ってきた。「（自分の）節目というのは考えていなかった。ケガをして心が折れていたが勝たせていただいて、また頑張ろうと思いました」と新たな決意を口にした。

若きトレーナーは23年から中竹厩舎で調教助手としてスキルを磨いた。そこでの経験から同じキズナ産駒で当時、自身が携わったアリスヴェリテ（24年マーメイドS勝ち）とアイサンサンを重ねた。「キズナの芯の強さが最後に出たと思います。キズナ産駒をたくさん触らせてもらって、この2週間、馬のメンタルを持っていく中で、経験が凄く生きたと思います」と胸を張った。「追い詰め過ぎず、甘えさせ過ぎないバランス。あの馬（アリスヴェリテ）も逃げ馬ですしね。イメージしながら調整させてもらいました」と振り返った。

開業から19日での重賞制覇は5日で75年クイーンS（アンセルモ）を制した諏訪富三師に次ぐ記録。グレード制導入の84年以降では最速となった。初めて立ったウイナーズサークルの表彰台で、ひときわ目立った赤色のネクタイは勝負服と合わせた。「人に恵まれていますね。スタッフもオーナーも本当に素晴らしい。運がいい人生だと思います」。周りへの感謝を忘れない謙虚な橋田師。最高のスタートを切った厩舎は、これから多くの名馬を育てていくに違いない。

◇橋田 宜長（はしだ・よしたけ）1988年（昭63）10月4日生まれ、滋賀県出身の37歳。栗東の調教師だった父・満氏の下で15年から調教助手。ディアドラの海外7カ国転戦（19年春から20年秋）にも携わった。23年、父の定年引退による厩舎解散に伴って中竹厩舎へ。24年に調教師試験合格。思い出の馬はスズカロング。「幼稚園、小学校の同級生だった藤岡康太さんと唯一、一緒に勝てた馬でした」。今月4日に開業し、JRA通算9戦1勝。

◆アイサンサン 父キズナ 母ウアジェト（母の父シンボリクリスエス）22年4月19日生まれ 牝4歳 栗東・橋田厩舎所属 馬主・岡浩二氏 生産者・北海道新ひだか町のサンデーヒルズ 戦績12戦5勝（重賞初勝利） 総獲得賞金9259万9000円 馬名の意味は愛燦燦（深い愛情が太陽のように光を放ちながら全身に降り注ぐさま）。