小さくても頼れる収納力！大人女子にぴったりな【ムーミン】ミニショルダーバッグでおしゃれにおでかけ♪Amazonでチェック！
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ムーミンと一緒におでかけ気分♪大人かわいいデザインと実用性を兼ね備えた【ムーミン】の小さくてかわいいミニショルダーバッグがAmazonで発売中！
ムーミンとその仲間たちが刺繍で描かれたポシェット。トップにニョロニョロが刻まれたホック付きで、スマホやお財布が入るサイズ感。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ムーミン、リトルミイ、スナフキン、スティンキーとソフスが刺繍されている小さいショルダートートバッグ。
バッグのカラーに合わせたおしゃれなロープのショルダーはアウターを着ても斜め掛けができる。
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結んで短くすれば肩掛けに、取り外せば手持ちにもなる自由自在な持ち方のできる。
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