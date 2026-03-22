第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球（甲子園）第4日は22日、1回戦の第1試合で昨秋の神宮大会王者・九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）に延長タイブレークの末に4-3で逆転サヨナラ勝ちした。昨秋の明治神宮大会決勝と同じ顔合わせ。1回戦屈指の好カードで、競り勝った。

初回に九州国際大付が4番・城野慶太（3年）の適時打で先制。その後は一進一退の攻防となった。6回には神戸国際大付の田中翔麻（3年）が同点タイムリー、さらに8回にも田中が2打席連続となる適時打を放ち、勝ち越した。しかしその裏、九州国際大付は相手のエラーで同点に追いつき、延長戦に突入した。

決着は延長11回。表の神戸国際大付が1点を勝ち越すも、九州国際大付は2死一、三塁から吉田秀成（2年）が高めのスライダーを振り抜き、レフトへ大飛球。浜風にも乗ったか左中間に抜け、2者生還で逆転サヨナラ勝ちとなった。

まさかの結末にX上のファンからも「あれは浜風ってやつか？」「思ったより球が伸びた」「あれは悔しいな」「すごい試合やったな」「やっぱ野球て最後まで分からんよな」などの声が上がった。

今大会で春の連覇を狙った横浜（神奈川）は20日に神村学園（鹿児島）に0-2で敗退。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学も19日に開幕ゲームで帝京（東京）に3-4で敗れていたが、秋の王者は初戦を突破した。

昨秋の国民スポーツ大会を制した山梨学院は、今日22日の第3試合で長崎日大と対戦する。



（THE ANSWER編集部）