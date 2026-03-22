女子マラソンで今季限りでの引退を表明している細田あい（30＝エディオン）が22日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。 お相手は実業団ランナーの中山顕（29＝Honda）という。

細田はインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様へご報告です」と書き出し、「このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」と花束の絵文字付きで報告。「競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときにはお互いに支え合いながら歩んできました。そして無事に引退レースを終えたこの節目に、皆様へご報告させていただきます。これからは夫婦として、互いに高め合いながら、共に成長していけるよう、より一層精進していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです 引き続き応援よろしくお願いいいたします」と記した。

また、中山も自身のインスタグラムで「いつも温かい応援をありがとうございます 私事ではありますが、エディオンの細田あいさんと入籍いたしました」と、こちらも花束の絵文字付きで報告。「日頃から力になってくれていることに感謝しながら、これからは夫婦として支え合い、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。競技においても、これまで以上に責任と自覚を持ち、目標に向かって努力していきます。今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです！引き続き応援よろしくお願いいたします」と記した。

長野県出身の細田は日体大―ダイハツを経て、21年にエディオンへ移籍。24年パリ五輪女子マラソンは補欠だったものの、同年9月のベルリンで当時日本歴代7位の2時間20分31秒をマーク。しかし、昨年の東京世界選手権代表を逃して引退を決断した。昨年12月のクイーンズ駅伝ではエディオンの初優勝に貢献してMVPに輝き、現役ラストレースとなった今月1日の東京マラソンでは2時間23分39秒で日本女子トップの10位に入っていた。

埼玉県出身の中山は中大時代、箱根駅伝に2度出場。4年時には1区で区間2位と好走した。Hondaでは初優勝を飾った22年ニューイヤー駅伝6区で区間賞を獲得した。マラソンの自己ベストは2時間7分39秒。