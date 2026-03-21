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2024年3月25日の記事を編集して再掲載しています。

レンガじゃねえか。ってくらいデカいゲーミングノートPCでは使えないモノだけど。

USB Type-Cって、コネクタ一緒でも仕様が多すぎてよくわかんない！という方は、USBトリガーケーブルという沼には近づいてはなりません。なんてったって、USB PDの仕様を超活用した特殊USBケーブルなのですから。

カンタンにいえば、 「ここで送る電圧は9Vだけな！」とUSB PD対応アダプタやモバイルバッテリーに言い聞かせるケーブルなんです。内部に電力の仕様を定める回路が入っていて、ギターエフェクターのように本来ならゴロりとしたACアダプタを使う機器を、USB電源エコシステムで賄えちゃうという代物なんです。自作すればセンターマイナスのACアダプタセットも作れちゃうってヤツなのね。

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この『欲しい人にとってはよだれ垂らすほど欲しくなる』沼に、エレコムが参入しました。WindowsノートPC用のUSBトリガーケーブルを発売したんです。

バリエーションは2つ。 東芝/富士通/NECのノートPCに対応した丸型コネクタ（外径5.5mm・内径2.5mm）で、もう1つはLenovo/NECの角形コネクタに対応したノートPC用。共に純正の20V ACアダプタを置き換えられます。

エレコム 充電ケーブル 東芝/富士通/NEC 用 パソコン タイプc ＆ 丸型プラグ (外径5.5mm/内径2.5mm) 60W PD対応 2m 【サビに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用】 ブラック DC-PDF20BK 1,476円 Amazonで見る PR PR

エレコム 充電ケーブル Lenovo/NEC 用 パソコン タイプc ＆ 角型プラグ (外寸11mm×4.5mm) 60W PD対応 2m 【サビに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用】 ブラック DC-PDL20BK 1,753円 Amazonで見る PR PR

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20V/3Aの60W USB PDをサポートしたACアダプタなどと合わせて使うことになるんだけど、ダイエット効果はバッチリです。地方出張時にACアダプタを忘れたりなくしてしまうとリカバリーが超大変だけど、高出力のUSB PDアダプタは家電量販店で手に入りやすいというメリットもありますね。実勢価格は共に1,480円です。

Source: エレコム

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