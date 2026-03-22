久常涼が25位浮上、金谷拓実38位 イム・ソンジェが完全Vに王手
＜バルスパー選手権 3日目◇21日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。49位から出た久常涼は5バーディ・3ボギーの「69」と伸ばし、トータル2アンダー・25位タイに浮上した。
《写真》超ユニーク 久常涼の新ネックパター
金谷拓実は2バーディ・2ボギーの「71」でプレーし、トータル1アンダー・38位タイ。3試合ぶりに予選通過した平田憲聖はバーディなしの3ボギーと苦戦し、トータル1オーバー・60位タイに後退した。トータル11アンダー・首位にイム・ソンジェ（韓国）がつけて完全優勝に王手。トータル9アンダー・2位タイには ブラント・スネデカー、デビッド・リプスキー（ともに米国）が続いている。トータル8アンダー・4位タイにマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、トータル4アンダー・11位タイにブルックス・ケプカ（米国）がつけている。賞金総額は910万ドル（約14億3600万円）、優勝者には163万8000ドル（約2億5800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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