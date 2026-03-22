きょう3月22日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、ピースの又吉直樹が登場！45歳を迎えた今、芸人仲間と交わしているという恋愛にまつわる話を告白。そして結成23年を迎え、現在は異なる環境で活躍する相方・綾部祐二への熱い思いを口にしながら、コンビとしてのこれからの活動についても言及する。

◆先輩芸人・今田耕司と交わす恋の話と現在の結婚願望

プライベートでも親交が深いという芸人の先輩・今田耕司は、互いに独身の身である又吉と決まって話すという“恋愛の話”を紹介。「永遠に放課後が続いている」という無邪気な会話の様子を明かし、又吉も「自分の思っていることを色々聞いちゃう」と普段の様子を告白する。そしてスタジオで理想の相手や自身の結婚願望について触れた又吉に、MCの井桁弘恵が「今はちなみに恋愛はしてるんですか？」と切り込んで…。

◆後輩たちが知るおしゃれ＆驚きの素顔

番組のインタビューに集まったフルーツポンチ・村上健志、ライス・関町知弘ら、下積み時代をともに過ごした後輩芸人たちは又吉の知られざる素顔について言及。飲み会の合間に古着屋へ向かったり、足繁くミュージックバーに通ったりという“おしゃれ”な生き様が明かされるほか、人の目が気になるあまり、回転寿司や焼肉屋で後輩たちに“あること”をお願いするというエピソードが披露される。想像力が豊かであるがゆえに周囲を驚かせる、意外な一面とは？

◆異彩を放っていた子供時代

今の生き方につながる、幼少期の思い出についても語った又吉。小学3年生から付き合いが続く大親友は、幼い頃から異彩を放っていた又吉の“センス”について振り返る。小学生離れした当時のファッションや、友達とサッカーチームを結成した際にドイツ語を引用したチーム名を提案するなど、垣間見えていた才能の片鱗にMC陣は驚きの反応を示す。

◆相方・綾部祐二に向ける愛

最後に、現在は互いに異なる拠点で活動を続ける相方・綾部と結成23年を迎えたピースのこれからについて話題が及ぶと、又吉は二人にしかわからないその存在への愛を打ち明ける。「よりだいぶ長電話にはなってますね」という相方とのやりとり、そして「コンビでコントとかできたら」と“将来”についても思いを馳せて…。