コブクロがメジャーデビュー25周年記念日の本日3月22日に、JR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンCMソング「Starry Smile Story」を配信リリースした。

この楽曲は昨年行われた全国ツアー＜KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN”＞でのみ披露されていた未発表曲で、歳を重ねても瑞々しい心で、心の赴くままに生きていこうという、前向きなメッセージを爽快感のあるサウンドに乗せたコブクロらしいエールソング。1人ひとりの「好き」や「自分のやりたいこと」など、好奇心が動くほうへ、自分を連れ出す旅をしよう。というJR西日本グループ「動け、好奇心。」キャンペーンのコンセプトともリンクしている。

▲「Starry Smile Story」ジャケット

配信ジャケットは小渕自らが描き下ろした。黒田からの“節目となるこの曲のジャケットは小渕が描いてくれたら面白いんじゃないか”という希望を受け制作され、楽曲の夜空に煌めく星のような笑顔のイメージがポップに表現された作品となっている。

▲コブクロ25周年記念ビジュアル

さらにメジャーデビュー25周年を記念して、25年前に撮影されたデビュー曲「YELL〜エール〜」のジャケット写真を再現した25周年記念ビジュアルを公開。25年前に撮影が行われた横浜市の根岸森林公園にて、当時と同じポーズで撮影した。撮影はフジイセイヤが手掛けた。

合わせて公開されたスペシャルムービーは、「YELL〜エール〜」の歴代のライブ映像からスタートし、今回撮影された25周年記念ビジュアルの撮影シーン、今回の新曲「Starry Smile Story」の配信ジャケットを描く小渕の姿や、昨年のツアーでの「Starry Smile Story」の歌唱シーン等が盛り込まれており、25年の時を経て、大きな成長を遂げながらも、変わらない“エール”を届けるコブクロが表現されている。

そして新アーティスト写真も公開となった。こちらはフジイセイヤが手掛け、デビュー25周年を迎えてなお進化し続けるコブクロが切り開く未来を感じさせるようなカットとなっている。

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■コブクロ 楽曲コメント

怖いもの知らずで、色んな事に無心でチャレンジしていたあの頃の自分。夢中で恋をして、世界はその人一色だった、あの頃の自分。

時代や環境が変わり、まるで今の「自分」と違う人間だったのではと感じてしまう時があるけれど、どちらも同じ、「自分」。

もし、心の赴くままに生きる事が出来るのなら、いつだってそうしたいけれど、そう簡単な事じゃない。

なんて思っていたら、やがてどんどん心が乾いていく。いつだって、色んな事を感じられる心でいたい。

遠くで、星のように見守ってくれている「誰か」は、きっとあなたが、あなたらしく生きて欲しいと願っている。

笑顔で照らし返せる瞬間が、1日でも多い明日を。それがあなたの、これからの物語。

そんな思いを、今の時代に向けて歌ったYELLです。

コブクロ 小渕健太郎 黒田俊介

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◾️『GOLDEN LIVE BEST』 2026年4月29日（水）発売

https://kobukuro.com/feature/golden_live_best ▼「GOLDEN LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

1.Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

3.One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

4.時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

5.蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」)

6.Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)

7.そばにいれるなら・・・ (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

8.To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)

9.陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)

10.ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

11.蕾 (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

12.STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」)

13.桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

14.MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)

15.メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 “ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」)

16.晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」)

17.RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

18.ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)

19.この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)

20.どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)

Bonus track

1.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)

2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 “GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」)

※曲順は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。 ▼「SILVER LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）

SETLIST COMING SOON…!!! ▼発売形態

通常盤DVD（4枚組）品番：WPBL-90697/700

10,780円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）

・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 通常盤BD（2枚組）品番：WPXL-90359/60

11,880円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

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・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」 ファンサイト会員限定盤DVD（4枚組）品番：WPBL-60024/27

18,700円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）

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・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」

・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き ファンサイト会員限定盤BD（2枚組）品番：WPXL-60015/16

19,800円（税込）

・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）

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・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き KOBUKURO ゴールドフィギュア ▼通常盤予約

https://kobukuro.lnk.to/goldenlivebest

◾️＜KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ “YELL” FOR EACH ONE＞

詳細：https://kobukuro.com/feature/osaka_tokyo2026 2026年5月11日（月）大阪城ホール

OPEN 17:30 / START 18:30 2026年5月20日（水）東京ガーデンシアター

OPEN 17:30 / START 18:30