シリーズ累計350万部突破した、「小説家になろう」発の大人気シリーズ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』（双葉社刊）のTVアニメ化が決定した。

【画像】アニメ化お祝いイラスト

初級の「付与術師」しか使えず、パーティーのサポートと雑用に徹していた非戦闘員のヴィム＝シュトラウス。迷宮探索中に仲間のピンチを救ったと思いきや、手柄を横取りされたと言いがかりをつけられパーティーから追放されてしまう。幼馴染のハイデマリーによってその力を見出され、最大手パーティー「夜蜻蛉」に身を寄せることになるのだが……。自身の凄さに無自覚だった“卑屈な雑用係”が繰り広げる巨編ファンタジー。

アニメの放送は2027年1月からを予定。主人公のヴィム＝シュトラウスを『不滅のあなたへ』フシ役や、『夜桜さんちの大作戦』朝野太陽役の川島零士が、ハイデマリーを『デリシャスパーティ♡プリキュア』和実ゆい/キュアプレシャス役や『紫雲寺家の子供たち』紫雲寺南役の菱川花菜が務めることも発表された。

アニメ化を記念し、原作・戸倉儚、漫画家・アラカワシンとキャラクター原案・白井鋭利からのお祝いコメント＆描き下ろしイラストも公開された。

また、2026年4月２日までの期間限定で、「Kindle」にて1～2巻を無料公開＆3～4巻が半額となるキャンペーンも行われている。

◆原作・戸倉儚コメント原作の戸倉です。この度、晴れてアニメ化の発表と相成りました。すでにたくさんの方々から望外のご愛顧をいただいているのに、まだこの次すらあるのかと恐縮するばかりです。本当に幸せな作品だと思います。この場をお借りして、漫画のアラカワ先生、イラストの白井先生、双葉社の皆様、本作の出版・流通に関わってくださっているすべての皆様、そして、読者の皆々様に心より御礼申し上げます。本アニメ化につきましても、これから順次発表があるかと思いますが、映像も音楽も声優さんも、信じられないくらい豪華な座組になっています。確かな技量と才能、作品への愛にあふれた素晴らしい方々です。ぜひ、大いに期待して、続報をお待ちいただければ幸いです。

◆漫画家・アラカワシンお祝いコメント＆描き下ろしイラストやっと言えます。アニメ化です。連載を始めて約4年半。早い段階で話は上がっていましたが、とうとう発表まで来ました。これで親戚、友人からの「アニメ化は？」という質問に対して誤魔化さずに済みます。「夢なのか？」と思うくらいのまだ言えないことが控えてます。ワクワクドキドキです。これもそれも全部応援してくださっている読者様のおかげです！感謝感謝です！！

◆キャラクター原案・白井鋭利お祝いコメント＆描き下ろしイラストアニメ化決定、誠におめでとうございます！キャラクターを考案させていただいた者として、作品が新たな形で広がっていくことを大変嬉しく思います。多くの方に愛される作品になることを心より願っております！制作に携わるすべての方々への敬意と、応援し続けてくださった読者の皆さまへの感謝を込めて。

（文=リアルサウンド ブック）