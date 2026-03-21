前田敦子、12歳の時に渋谷でスカウト→「16歳くらいの時に連絡すると思うから…」
元AKB48で俳優の前田敦子が、きょう21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。デビューのきっかけを明かす。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストである前田は昨年開催された『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館』にOGメンバーとして出演したことでも話題に。まずは、前田敦子の芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。前田は、デビューにつながるきっかけについて「渋谷でスカウト」と話し、「12歳の時に渋谷のマクドナルドで声をかけられた」と回想。「（スカウトから）『16歳くらいの時に連絡すると思うから待ってて』と言われて」忘れかけていたその後、「数年後に電話がかかってきた」と説明する。
次に、「7歳、4歳、1歳の男の子の子育て中」という女性が、「子育てで大変なことは？」と質問。7歳の息子の母として子育てに奮闘中の前田は、「内緒話ができない子になっちゃって」という息子のお困りエピソードを吐露。前田は「なんでも誰にでもしゃべっちゃう」息子が、買い物の最中などに、見知らぬ人たちに向かって「『俺のママ、元アイドル』って言いだす」と漏らし、明石家メンバーは爆笑する。
ほかにも、前田がさんまに質問する場面では、前田が「休みの日は何をしてますか？」と問いかける。一同が興味津々になるさんまの答えは…。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
次に、「7歳、4歳、1歳の男の子の子育て中」という女性が、「子育てで大変なことは？」と質問。7歳の息子の母として子育てに奮闘中の前田は、「内緒話ができない子になっちゃって」という息子のお困りエピソードを吐露。前田は「なんでも誰にでもしゃべっちゃう」息子が、買い物の最中などに、見知らぬ人たちに向かって「『俺のママ、元アイドル』って言いだす」と漏らし、明石家メンバーは爆笑する。
ほかにも、前田がさんまに質問する場面では、前田が「休みの日は何をしてますか？」と問いかける。一同が興味津々になるさんまの答えは…。