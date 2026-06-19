横浜アリーナが19日に公式サイトを更新。終演後にトイレを利用できない状況があり、ネット上で不満の声があがっている件について声明を発表した。公式サイトでは「従前からホームページなどに掲載しておりました『ご来場の皆さまへ〜ご来場の際のマナー向上について〜』を改めて周知させていただいたところ、トイレのご利用に関して多くのご意見をいただきました」と切り出す。「これまで横浜アリーナでは、来場者の皆様にト