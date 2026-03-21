100均がストア化してる…！こんな可愛くて高機能なのに700円！？コスパがバグってるグッズ

最近のダイソーは、ディズニーグッズの本気度が凄いですよね！もはやストア化しかけてる…？と思うほど、高見えするアイテムが続々と登場しています。そんな中、またしてもとんでもないコスパバグ商品を発見！あの大人気キャラがモチーフのインテリアが、なんと700円だったんです♡可愛いのに高機能で優秀すぎます…！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ダイカット置き掛け兼用時計（ディズニーマリー）DC9

価格：￥770（税込）

使用電池：単3形乾電池×1本（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480854113

本当にダイソー！？つい疑っちゃうほど可愛いディズニーの時計を発見♡

ダイソーマニアな筆者、またしても凄いものを発見してしまいました！

とにかく可愛すぎるので、早速箱から出していきます。

気持ちよさそうに寝ている、マリーちゃんデザインの時計です！

ダイソーのキャラクターグッズ売り場で見つけたのですが、あまりにも可愛すぎて即カゴにINしてしまいました♡

このシリーズの時計は、他にもミッキーとミニーちゃんのバージョンもそれぞれ展開されているようです。

正真正銘、ディズニーとダイソーのコラボアイテム。

まるで、ディズニーストアで販売されていてもおかしくないような時計ですが、ダイソーでしか買えません！

使用電池は単3形乾電池1本となります。

電池は別売なので、手持ちがなければダイソーで一緒に買っておきましょう。

こちらの時計の凄いところは、壁掛けとスタンドの2WAYで使えるというところ。

プチプラの時計は置き型のみの商品が多いので、2WAY仕様は助かります。

スタンドは着脱可能なタイプで、バーは裏にセットされています。

蓄光タイプで光る！軽いから壁掛けしても安心◎

しかも、蓄光タイプなので、暗い部屋で光ります。

写真だとわかりにくいかもしれませんが、肉眼で見るとよりはっきりと光って見えます。

大きいのに軽いので、壁掛けしても安心です。

改めて見ても、ダイソーの商品ということを忘れてしまうくらいデザイン性が高いと思います♡

気になる価格ですが、なんと770円（税込）です！

値札を確認するまでは1,000円以上を覚悟していたので、これには驚きました。

今回は、ダイソーの『ダイカット置き掛け兼用時計（ディズニーマリー）DC9』をご紹介しました。

可愛いだけでなく機能性もバッチリで、ディズニー好きな方にはたまらないと思います！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。