『Mステ』春の3時間半SPにKing & Prince、BE:FIRST、NiziU、LiSAら豪華出演者20組を一挙解禁
4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』は“DREAM LIVE”と題し、春の3時間30分スペシャルを放送。今回あらたに第2弾出演アーティスト20組が一挙解禁された。
■TOKYO DREAM PARK開業記念！第2弾アーティスト20組を解禁
「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する、複合型のエンターテインメント施設・TOKYO DREAM PARK。
そのTOKYO DREAM PARKが3月27日に開業を迎えるにあたり、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の３時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、豪華アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。
今回あらたに解禁されたのは、King & Prince、BE:FIRSTをはじめとする、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）ら出演アーティスト20組。
今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されるとのことで、続報に期待したい。
■番組情報
『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』
4/03（金）18:30 放送
出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
■出演アーティスト（※五十音順 ＆ 3/21発表時点）
INI
アイナ・ジ・エンド
EXILE（第1弾で発表）
CUTIE STREET
King & Prince
コブクロ
サカナクション（第1弾で発表）
STARGLOW
Juice=Juice
ZORN × 後藤真希
timelesz（第1弾で発表）
DA PUMP
DISH//
NiziU
BE:FIRST
ピコ太郎
FANTASTICS
50TA（狩野英孝）
MAZZEL
増田貴久
松平 健（第1弾で発表）
森高千里
森山直太朗
LiSA
※今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表される予定。