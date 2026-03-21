『Mステ』春の3時間半SPにKing & Prince、BE:FIRST、NiziU、LiSAら豪華出演者20組を一挙解禁

画像：第2弾出演アーティスト 全20組

4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』は“DREAM LIVE”と題し、春の3時間30分スペシャルを放送。今回あらたに第2弾出演アーティスト20組が一挙解禁された。

■TOKYO DREAM PARK開業記念！第2弾アーティスト20組を解禁

「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する、複合型のエンターテインメント施設・TOKYO DREAM PARK。

そのTOKYO DREAM PARKが3月27日に開業を迎えるにあたり、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の３時間30分スペシャル』の放送が決定。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、豪華アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。

今回あらたに解禁されたのは、King & Prince、BE:FIRSTをはじめとする、LiSA、アイナ・ジ・エンド、NiziU、増田貴久、50TA（狩野英孝）ら出演アーティスト20組。

今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表されるとのことで、続報に期待したい。

■番組情報

『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』

4/03（金）18:30 放送

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■出演アーティスト（※五十音順 ＆ 3/21発表時点）

INI

アイナ・ジ・エンド

EXILE（第1弾で発表）

CUTIE STREET

King & Prince

コブクロ

サカナクション（第1弾で発表）

STARGLOW

Juice=Juice

ZORN × 後藤真希

timelesz（第1弾で発表）

DA PUMP

DISH//

NiziU

BE:FIRST

ピコ太郎

FANTASTICS

50TA（狩野英孝）

MAZZEL

増田貴久

松平 健（第1弾で発表）

森高千里

森山直太朗

LiSA

※今後もさらなる豪華アーティストの出演が発表される予定。