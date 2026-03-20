KDDI、11インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238Q」の相互接続性試験（IOT）を完了！公式にau回線での利用が保証
|11インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238Q」がKDDIのIOTを完了！
KDDIは19日、同社が提供している携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo」や仮想移動体通信事業者（MVNO）が提供するau回線を用いた携帯電話サービスなどのau回線で利用できる相互接続性試験（IOT）をクリアしたIOT完了製品に新たにSamsung Electronicsの日本法人であるサムスン電子ジャパンが販売する11インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+ 5G」の日本におけるオープン市場向けメーカー版「Galaxy Tab A11+ 5G（型番：SM-X238Q）」を追加しています。
Galaxy Tab A11+ 5GはSamsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける最新のエントリークラスからミッドレンジクラス向けAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」シリーズの上位機で、日本では2023年10月に発売された「Galaxy Tab A9+」以来の約2年ぶりのGalaxy Tab Aシリーズとして後継機種となり、製品名としては「A10」が飛ばされ、フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズに合わせて「A11」となりました。
画面は切り欠きのない約11.0インチWUXGA（1920×1200ドット）TFT液晶で、外観はソフトな質感の背面パネルを備えた洗練されたユニボディーデザインを採用し、Galaxy Tab A9+と比べて新たにスピーカーホールやカメラデコデザイン、サイドボタンなどの隅々まで洗練されたディテールを備えています。サイズは約257.1×168.7×6.9mm、質量は約482g、本体色はグレーの1色のみ。
その他の仕様はMediaTeck製チップセット（SoC）「Dimensity 7300」や6GB内蔵メモリー（RAM）、128GB内蔵ストレージ、7040mAhバッテリー、急速充電（最大25W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、クアッドステレオスピーカー、Dolby Atmos、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、加速度センサー、ジャイロセンサー、地
磁気センサー、ホールセンサー、照度センサー、位置情報取得（A-GNSS）など。
OSはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「One UI 8」をプリインストールしています。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つのシングルSIMとなっています。なお、Galaxy Tab A11+ 5Gはオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されます。同梱品はタブレット本体のほか、カードトレイ取り出しピンおよびUSB Type-Cケーブル、クイックスタートガイドなどの紙類。
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 3, 5, 8, 12, 18, 26, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB 5G（SIMフリー）｜Galaxy AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜11.0インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー7,040mAh｜482.0g｜Android｜SM-X238QZAASJP
サムスン（Samsung）
2025-12-12
記事執筆：memn0ck
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