「バストが大きくてコンプレックスだった」村重杏奈、同性からの言葉で“強み”に変化　女性陣もグラビアを絶賛

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月18日（水）の放送では、村重杏奈が自身のグラビア写真にまつわる意外なエピソードを語る場面があった。

【映像】同性が憧れる！村重杏奈の“ヘルシーでおしゃれ”なグラビア（全身あり）

今回は、ゲストの元HKT48・村重杏奈、元NHKアナウンサー・中川安奈、Aマッソ・加納とともに、前回に続いて「グラビアを見ながら本音酒」の後半戦を開催。そのなかで、一同はタブレットに出された村重のグラビア写真で大盛り上がりすることに。

村重の写真が出された瞬間、「可愛い！」「これは大胆だ！」と沸く中川＆加納。森も「村重さんのグラビアおしゃれですよね」と絶賛した。

これに村重は「元々バストが大きくてコンプレックスだったんですけど、女子に『強みじゃない？』って言われて」という意外な過去を明かす。

今ではブラジャーをプロデュースし、女性が憧れる存在に。「エロというよりは、ヘルシーでおしゃれなエロを目指してます」と、コンプレックスはすっかり武器に変わったようだ。

ここで中川は自身との違いを分析。

「女性ファンがいる方々がグラビアの写真集を出しても“変なエロさ”にはならないと思うけど、私はNHKだったから男性のフォロワーが多くて、今グラビアをやると男性に寄っちゃうんじゃないかという不安がある。やっぱり女子人気って本当に強いと思います」と本音を漏らした。

さらに、村重のランジェリー姿の自撮り写真が出されると、「スゴいやん！」「でもおしゃれ」とまたも絶賛。村重も「バスト出すことに一回自信持っちゃうと出したくて。（バストの）ケアもしてるから、こういうバストになりたいって言われたい」と、堂々コメントしていた。